İstanbul'daki deprem büyük depremin habercisi mi? A Haber canlı yayınında flaş yorumlar

13:08 23 Nisan 2025

İstanbul’da Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıyla ilgili yorumlarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Öncelikle şunu söyleyelim 3,9’u Haktan’la birlikte yorumlarken yerinin kritik olduğunu söylemiştik. Benzer şekilde 2019’da aynı yerde 5,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Gelecek İstanbul, Marmara depremi konusunda başlangıç noktası olabileceği için endişeli bir yer olduğunu söylemiştik. Nitekim ardından 6,2 büyüklüğünde deprem olduğunu söyleyelim. Bu büyüklük önemli. Ben Maltepe’de bir gökdelende bunu çok rahat hissettim. Sesler bile geldi. Daha zayıf zeminlerde bu daha çok hissedilmiş olabilir. Kırsal kesimdeki yapılarda hasar da meydana gelmiş olabilir. 6,2 çünkü yıkıcılığı olan bir deprem. Mutlaka iyi incelendikten sonra bazı hasarlar da görülebilir.

"TEYAKKUZ ALTINDA OLMAKTA FAYDA VAR"

6,2’lik deprem daha büyük bir depremin öncüsü değilse bu bile hafif hasarlar meydana getirebilir yapılarda. Tabi iyi mühendislik görmüş yapıları bahsetmiyorum. Kırsal kesimlerde özellikle 6,2’lik deprem hasar vermiş olabilir. Yine de teyakkuz halinde olmakta fayda var. Depremin kendisi bile hasar verebildiğine göre daha büyük bir deprem de beklenebilecek bir nokta. Dolayısıyla biraz teyakkuz altında olmakta yarar var. Dışarıda duruyorsak da evlerin önünde falan beklememek gerekiyor. Açık alanlarda durmak daha yararlı olabilir.

VATANDAŞLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Bu teyakkuz halinde vatandaşın da kendine göre yapacağı şeyler var. Vatandaş açısından baktığımda böyle bir depremden sonra açık alanda olmakta fayda var. Apartmanların önünde olmaz. Yol kenarı olmaz kaza meydana gelebilir. Bekleyeceğimiz yeri iyi seçmemiz gerekiyor. Dışarı çıkarken de yanıcı, patlayıcı, alev alıcı her türlü devreyi kapattıktan sonra ancak dışarı çıkmalıyız. Evimizde böyle bir hasardan sonra yangın ve patlama meydana gelebilir. Böyle depremlerden önce yapmamız gerekenleri yapmışsak bir tehlike yok.