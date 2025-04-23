İstanbul'daki deprem büyük depremin habercisi mi? A Haber canlı yayınında flaş yorumlar
İstanbul'da merkez üssü Silivri olduğu öğrenilen peş peşe depremlerin ardından büyük panik yaşandı. AFAD, depremlerin en büyüğünü 6,2 olarak açıklarken, depremler sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan uzmanlar birbirinden önemli noktalara değindi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin merkez üssüyle ilgili olarak "Gelecek Marmara Depremi konusunda endişeli bir yer" dedi.
İstanbul öğle saatlerinde peş peşe depremlerle sarsıldı. İlk olarak 3,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, saat 12.49'da ise büyüklüğü 6,2 olan bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin ardından İstanbul bu kez de 12.51'de 4,4 büyüklüğü ile sarsıldı. Depremlerin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan uzmanlar birbirinden değerli açıklamalarda bulundu.
DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Bir televizyon kanalına konuk olan Prof. Dr. Okan Tüysüz de İstanbul'daki depremle ilgili önemli tespitlerde bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, "Az önce Siivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu, bir öncüymüş. İzlemek gerekiyor. Daha küçük depremler olursa artçı olabilir. Şu aşamada çok net bir şey söylenemez. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu büyüklükteki bir depremin daha büyüğünü tetikleme olasılığı zayıf. Bu depremin arkasından 5'lik bir deprem beklenebilir. 4'lük bir öncüyle başladı, 6 ile devam etti. Arkasından 5 ve daha küçük depremler olası." dedi.
"FAYIN TÜMÜ DEĞİL BİR KISMI KIRILDI, UCUZ KURTULDUK"
Depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Can veya mal kaybı yaşanabilir. Ekiplerce taramalar başlamıştır. Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun." dedi.
"BAŞLANGIÇ NOKTASI ENDİŞELİ BİR YER"
İstanbul’da Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıyla ilgili yorumlarda bulundu.
İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Öncelikle şunu söyleyelim 3,9’u Haktan’la birlikte yorumlarken yerinin kritik olduğunu söylemiştik. Benzer şekilde 2019’da aynı yerde 5,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Gelecek İstanbul, Marmara depremi konusunda başlangıç noktası olabileceği için endişeli bir yer olduğunu söylemiştik. Nitekim ardından 6,2 büyüklüğünde deprem olduğunu söyleyelim. Bu büyüklük önemli. Ben Maltepe’de bir gökdelende bunu çok rahat hissettim. Sesler bile geldi. Daha zayıf zeminlerde bu daha çok hissedilmiş olabilir. Kırsal kesimdeki yapılarda hasar da meydana gelmiş olabilir. 6,2 çünkü yıkıcılığı olan bir deprem. Mutlaka iyi incelendikten sonra bazı hasarlar da görülebilir.
"TEYAKKUZ ALTINDA OLMAKTA FAYDA VAR"
6,2’lik deprem daha büyük bir depremin öncüsü değilse bu bile hafif hasarlar meydana getirebilir yapılarda. Tabi iyi mühendislik görmüş yapıları bahsetmiyorum. Kırsal kesimlerde özellikle 6,2’lik deprem hasar vermiş olabilir. Yine de teyakkuz halinde olmakta fayda var. Depremin kendisi bile hasar verebildiğine göre daha büyük bir deprem de beklenebilecek bir nokta. Dolayısıyla biraz teyakkuz altında olmakta yarar var. Dışarıda duruyorsak da evlerin önünde falan beklememek gerekiyor. Açık alanlarda durmak daha yararlı olabilir.
VATANDAŞLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?
Bu teyakkuz halinde vatandaşın da kendine göre yapacağı şeyler var. Vatandaş açısından baktığımda böyle bir depremden sonra açık alanda olmakta fayda var. Apartmanların önünde olmaz. Yol kenarı olmaz kaza meydana gelebilir. Bekleyeceğimiz yeri iyi seçmemiz gerekiyor. Dışarı çıkarken de yanıcı, patlayıcı, alev alıcı her türlü devreyi kapattıktan sonra ancak dışarı çıkmalıyız. Evimizde böyle bir hasardan sonra yangın ve patlama meydana gelebilir. Böyle depremlerden önce yapmamız gerekenleri yapmışsak bir tehlike yok.
"BU FAY KİLİTLİ BİR FAY"
Prof. Dr. Naci Görür de depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." dedi.
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