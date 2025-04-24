''Yenidoğan çetesi' davasında dehşet ifadeler! Opara bebeğin ölümünde korkunç skandal: Bize müdahale yapılmaması söylendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Ayrıca duruşmaya başka suçtan tutuklu olan sanık Mustafa Kemal Zengin de getirildi. Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

CANLI ANLATIM

21:06 24 Nisan 2025 DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.



21:00 24 Nisan 2025 BİZE MÜDAHALE ETMEYİN DENDİ Avcılar Hospital'da çalışan nöbetçi hemşire Meryem Akyürek ise "Tokluoğlu bebek hakkında bir bilgim yok. O dönemde yıllık izindeydim. Ben bebek odasında çalışıyordum. Sonrasında da hiçbirşey duymadım. Zeki doktor ile çalıştığım sürece blr ihmaline rastlamadım. Çağırdığım zaman hemen gelirdi" dedi. Duruşma saat 15.00 sıralarında verilen aranın ardından 16.00'da yeniden başladı. "OPARA BEBEKLE FIRAT SARI İLGİLENİRDİ" Aranın ardından Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde çalışan doktor Raşit Çaparoğlu söz aldı. Çaparoğlu, "Opara bebek le ilgili, bir gün iş yerine geldiğimde 6 aylık bir bebeğin yattığını gördüm. 28 günlükten büyük bebekler burada yatmazdı. Şaşırdım 'Burada yatması yasal değil' dedim hemşireye. Birkaç gün önce, acile geldiğini ama sevk alamadığını bu nedenle burada yattığını söyledi. Yönetim ve işletmeci işbirliğinde yatışına karar verildiğini söyledi. Bu bebekle ilgilenen kişi Fırat Sarı'ydı. Bu hasta sıradışı bir durumdu. Ben orada bulunduğum sürece mesleğimin niteliği gereği ilgilenmedim." dedi. OPARA BEBEK: BİZE MÜDAHALE YAPILMAMASI SÖYLENDİ Birinci Hastanesi'nde Paramedik olarak çalışan Yaren Sena Kayır ise, "Opara bebeğin sevki yapıldı. Küveze aldık bakımlarını yaptık. Doğukan Bey geldi Fırat Sarı ile konuştu ve tedavisi için order aldık. Akşam oldu ve bebeğin bakımlarını akşam sorumlusuna teslim ettik. Ertesi gün 18.00 gibi hastaneye gittim. Direkt onun başına gittim sağlıklıydı bir problemi yoktu. Teslim saatine yakın kötüleşti. Monitör uyarı verdi kalbini hissetmedik. Doğukan Bey'i aradık 'Sorun olmaz büyük bebekte duyamayabilirsiniz' dedi. Bizim monitörler eskiydi prob lazımdı ama yeterli prob hastanede yoktu. Tuğçe hemşire kalp masajı yaptı. Hepimiz bebeğin başında müdahale ettik. Biz teslim ettiğimizde bebek yaşıyordu; ama çok derinden geliyordu nabız. Daha sonra bebeğin öldüğünü öğrendik. Doğukan bize 'Siz duyamıyorsunuzdur' dedi. Bize herhangi bir müdahale yapılmaması gerektiği söylendi ama biz kızlar yine de tüm müdahaleleri yaptık. Aileden para alınmış ama 'Ertesi gün para aileye teslim edilsin' denildi. Konuyla ilgili başka bir bilgim yok. Doktorlar genelde düzenli olarak viziteye çıkmazdı" dedi.



13:30 24 Nisan 2025 "CİMER'E ŞİKAYET ETTİM" Bir diğer tanık Sezgin Demirci ise, "Reyap Hastanesi'nde Mart 2023 ile Eylül 2023 arasında acil hekimi olarak çalıştım. Eylül ayında yönetim tarafından ayrılmam istendi. Çalıştığım dönemde 112 ekipleri, 28 günlükten büyük bebekleri getirirdi. CİMER'e şikayet ettim. Bu bebekleri yenidoğan yoğun bakıma aldığımda bir şey olursa sorumlu ben olurdum. Çünkü Yenidoğan yoğun bakımı vardı ama çocuk yoğun bakım yoktu. 28 günlükten büyük bebekleri çocuk yoğun bakıma koymalıyız yenidoğana koymak diğer hastaları risk altına alırdı. Halbuki bize yakın bölgelerde çocuk yoğun bakım odası olan hastaneler vardı. Yönetime şikayet ettiğim zaman 'Bu konuyu kapat' dediler. Bana mobbing uyguladılar. Ben de istifa ettim" dedi. Avcılar Hospital'da çalışan nöbetçi hemşire Meryem Akyürek ise "Tokluoğlu bebek hakkında bir bilgim yok. O dönemde yıllık izindeydim. Ben bebek odasında çalışıyordum. Sonrasında da hiçbirşey duymadım. Zeki doktor ile çalıştığım sürece blr ihmaline rastlamadım. Çağırdığım zaman hemen gelirdi" dedi.



12:30 24 Nisan 2025 "DOKTOR SÖYLER EPİKRİZİ SEKRETER YAZAR" Tanıkların dinlendiği duruşmada, ilk tanık olarak Avcılar Hospital Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan tanık Fulya Fulya Akbal dinlendi. Akbal, "Ben Avcılar Hospital'da çalışıyordum. Hemşire olarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalıştım 2 yıl boyunca. Çalıştığım dönemde, hemşire Serenay Şenkalay, doktor olarak Dursun Hoca, Zeki Hoca ve sekreter Gözde Hanım'ı tanırım. 14 Ağustos'ta Tokluoğlu bebek doğduğunda hastanede değildim izinliydim. Ayrıca epikrizi doktor yazardı sekreteriyle. Ben hiç görmedim başka birisinin epikriz yazdığını. Doktor söyler sekreter epikrizi yazardı. Sekreterin doktorun söylediğinin dışında birşey yazması mümkün değildi" dedi.



12:05 24 Nisan 2025 "OLASI BİR DURUMDA PANİK YAPMAYIN" Tanıkların dinlendiği duruşma öncesi, mahkeme başkanından artçı sarsıntı uyarısı geldi. Duruşma öncesi mahkeme başkanı, "23 Nisan'da yaşanan deprem sonrası bir uyarı yapmak istiyorum. Artçılar devam ediyor olası bir durumda panik yapmayın. Hengame olmasın sandalye ve masaların altına saklanabilirsiniz. Lütfen kaçmaya çalışırken birbirinize zarar vermeyin" dedi.



11:00 24 Nisan 2025 DURUŞMA BAŞLADI Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.



