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İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandılar!

İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandılar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 13:15
İstanbul’da 12,49’da meydana gelen depreme A Haber spikeri Haktan Uysal canlı yayında yakalandı. Haktan Uysal, “Evet şiddetli bir deprem hissettik bizim de stüdyolarımız da ışıklar sallandı. İstanbul’da 3,9 şiddetindeki depremden daha şiddetli bir deprem geldi.” diyerek o anları anlattı. O sırada A Haber’de 3,9 şiddetindeki A Haber’de yorumlayan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “17 katlı bir binadayım şu anda ciddi şekilde hissedildi ve kısa dürmedi.” dedi.
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