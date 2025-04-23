İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandılar!

İstanbul’da 12,49’da meydana gelen depreme A Haber spikeri Haktan Uysal canlı yayında yakalandı. Haktan Uysal, “Evet şiddetli bir deprem hissettik bizim de stüdyolarımız da ışıklar sallandı. İstanbul’da 3,9 şiddetindeki depremden daha şiddetli bir deprem geldi.” diyerek o anları anlattı. O sırada A Haber’de 3,9 şiddetindeki A Haber’de yorumlayan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “17 katlı bir binadayım şu anda ciddi şekilde hissedildi ve kısa dürmedi.” dedi.

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