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Deprem uzmanı Prof. Dr. Mustafa Toker: İstanbul depreminin öncüsü değil

Deprem uzmanı Prof. Dr. Mustafa Toker: İstanbul depreminin öncüsü değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 16:20
İstanbul’da meydana gelen depremi A Haber’de yorumlayan Deprem uzmanı Prof. Dr. Mustafa Toker, “Hiçbir şekilde hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Toplanma alanlarında belirli bölgelerde kalınması gerekiyor. Güven vermeyen binada oturuyorsanız hiçbir şekilde içeri girmemelisiniz. 6,2 şiddetindeki depremin beklediğimiz İstanbul depremi olduğunu zannetmiyorum aynı zamanda İstanbul depreminin öncüsü olduğunu da düşünmüyorum.” dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Mustafa Toker: İstanbul depreminin öncüsü değil
İstanbul depreminin öncüsü değil
"İstanbul depreminin öncüsü değil"
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