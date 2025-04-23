Deprem uzmanı Prof. Dr. Mustafa Toker: İstanbul depreminin öncüsü değil

İstanbul’da meydana gelen depremi A Haber’de yorumlayan Deprem uzmanı Prof. Dr. Mustafa Toker, “Hiçbir şekilde hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Toplanma alanlarında belirli bölgelerde kalınması gerekiyor. Güven vermeyen binada oturuyorsanız hiçbir şekilde içeri girmemelisiniz. 6,2 şiddetindeki depremin beklediğimiz İstanbul depremi olduğunu zannetmiyorum aynı zamanda İstanbul depreminin öncüsü olduğunu da düşünmüyorum.” dedi.