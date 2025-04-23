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İstanbul’da tehlikeli bölgeler neresi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek söyledi

İstanbul’da tehlikeli bölgeler neresi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek söyledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 16:56
Bugün öğle saatlerinde meydan gelen 6,2 şiddetindeki depremi A Haber’de değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Deprem her yeri aynı etkilemez. Beklene deprem Marmara Denizi’nin içinde olduğuna göre kuzeye göre sahil kesimi daha çok etkilenecek. Buna dikkat etmek gerekir. Bağcılar, Esenler, Güngören ve Avcılar’ı konuşurken daha farklı söylemler geliştirmek gerekiyor.” ifadeleri kullandı.
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İstanbul’da tehlikeli bölgeler neresi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek söyledi
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