23 Nisan 2025, Çarşamba
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İstanbul’da tehlikeli bölgeler neresi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek söyledi
Bugün öğle saatlerinde meydan gelen 6,2 şiddetindeki depremi A Haber’de değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Deprem her yeri aynı etkilemez. Beklene deprem Marmara Denizi’nin içinde olduğuna göre kuzeye göre sahil kesimi daha çok etkilenecek. Buna dikkat etmek gerekir. Bağcılar, Esenler, Güngören ve Avcılar’ı konuşurken daha farklı söylemler geliştirmek gerekiyor.” ifadeleri kullandı.