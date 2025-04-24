Bu beklenen büyük deprem mi? A Haber’de uzman isim açıkladı

İstanbul’da dün saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntının ardından sokaklara çıkarken, kamuoyunda yine aynı soru gündeme geldi: Bu, beklenen büyük Marmara depremi mi? A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, hem gerçekleşen depremin özelliklerine hem de Marmara bölgesinde beklenen olası büyük depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ersoy, özellikle Kuzey Anadolu Fayı’nın potansiyeli üzerinde durarak, 'Doğrultu atımlı fayların, dünyanın neresinde olursa olsun, üretebileceği en büyük deprem 8 büyüklüğündedir. Bu bilimsel bir sınırlamadır' ifadelerini kullandı. .