Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Fayda kırıklar olması iyi bir şey

İstanbul’daki 6,2 şiddetindeki depremi Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber’de yorumladı. Sözbilir, “Bu büyük İstanbul depremi değil. Bu şiddetteki depremler ile fayda kırıklar olması iyi bir şey, bunu söylemek için erken ama bu gidişat büyük İstanbul depreminin hiçbir zaman olmayacağını gösteriyor.” dedi.

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