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Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Fayda kırıklar olması iyi bir şey

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Fayda kırıklar olması iyi bir şey

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 15:23
Güncelleme:23.04.2025 15:26
İstanbul’daki 6,2 şiddetindeki depremi Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber’de yorumladı. Sözbilir, “Bu büyük İstanbul depremi değil. Bu şiddetteki depremler ile fayda kırıklar olması iyi bir şey, bunu söylemek için erken ama bu gidişat büyük İstanbul depreminin hiçbir zaman olmayacağını gösteriyor.” dedi.
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