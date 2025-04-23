23 Nisan 2025, Çarşamba
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Fayda kırıklar olması iyi bir şey
İstanbul’daki 6,2 şiddetindeki depremi Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber’de yorumladı. Sözbilir, “Bu büyük İstanbul depremi değil. Bu şiddetteki depremler ile fayda kırıklar olması iyi bir şey, bunu söylemek için erken ama bu gidişat büyük İstanbul depreminin hiçbir zaman olmayacağını gösteriyor.” dedi.