İmamoğlu’nun usulsüz diploması iptal edildi! A Haber'de çarpıcı belgeler: Yatay geçiş belgesinde 7 üyeden 4'ünün imzası yok

20:25 18 Mart 2025

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Süreci başından beri detaylı şekilde takip ettiklerini belirten Müderrisoğlu, konuyu üç ana başlık altında ele aldığını ifade etti:

Yatay geçiş süreci ve diploma alımına giden yol Kararın siyasi sonuçları ve doğurabileceği etkiler Savcılık soruşturmasının seyrine bağlı olarak ortaya çıkabilecek farklı bilgi, belge ve delillerin olup olmadığı

YATAY GEÇİŞ SÜRECİ VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Müderrisoğlu, İmamoğlu’nun Türkiye’deki üniversite sınavında başarılı bir sonuç elde edemediğini ve ailesinin maddi durumu göz önüne alındığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi’ne kayıt yaptırdığını belirtti. O dönem Girne Amerikan Üniversitesi’ne giriş için herhangi bir ek başarı kriteri aranmadığını ve belirli bir ücret karşılığında kayıt yapılabildiğini vurguladı.

Ancak, Girne Amerikan Üniversitesi’nin yatay geçiş açısından tanınırlığı ve denkliğiyle ilgili ciddi bir problem olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, İmamoğlu’nun yatay geçiş şartlarını yerine getirip getirmediği sorusunun cevabının "evet"olabileceğini; ancak okuduğu üniversitenin, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne geçiş açısından uygun olup olmadığı sorusunun cevabının "hayır" olduğunu ifade etti.

“Bu nasıl olmuş?” sorusunu yönelten Müderrisoğlu, sürecin hukuki açıdan büyük bir soru işareti taşıdığını vurguladı. Özellikle, bu yatay geçiş sürecinde "Rufailerin" (nüfuz sahibi kişilerin) etkisi olup olmadığına yönelik ciddi bir soruşturmanın yürütüldüğünü söyledi.

Müderrisoğlu, “Bu yatay geçiş usulsüzdür, çünkü Türkiye’de tanınmayan, denkliği olmayan bir üniversiteden, Türkiye’nin en saygın ve en yüksek akademik performans gerektiren üniversitelerinden birine geçiş mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin denkliğinin ve tanınırlığının, İmamoğlu’nun yatay geçiş yapmasından üç yıl sonra YÖK tarafından onaylandığını belirten Müderrisoğlu, bu durumun geçişin usulsüzlüğünü açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

EVRAKTA SAHTECİLİK VE USULSÜZ İŞLEM İDDİALARI

Buradaki kritik sorunun, “evrakta sahtecilik yapılıp yapılmadığı” ve “Ekrem İmamoğlu’nun bu sürece doğrudan dahil olup olmadığı” olduğunu belirten Müderrisoğlu, İmamoğlu’nun “Ben yatay geçiş şartlarını taşıyordum, başvurdum ve üniversite kabul etti.” diyebilme ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.

Ancak, yatay geçiş işlemi sırasında açıklanan ve ilan edilen kontenjanların nasıl birden bire artırıldığı, bu artışın neden İngilizce İşletme Bölümü için kullanıldığı konusunda belirsizlikler bulunduğunu söyledi.

Müderrisoğlu’na göre, o dönemde kontenjan artırımı yapılarak, belirli bir akademik puana sahip öğrencilerin sıralamada yer almasının sağlandığı anlaşılıyor. Bu da, işlem usulsüz bile olsa kontenjan barajının aşılmasını mümkün hale getirmiş olabilir.

Müderrisoğlu, “Bu işlemin hiç gerçekleşmemiş gibi değerlendirilmesi ve ona göre hukuki sonuçlar doğurması gerekir. Dolayısıyla, burada İmamoğlu’nu da kapsayan, adrese teslim bir işlem yapıldığına dair çok kuvvetli suç şüphesi var.” dedi.

Bu sürecin, fakülte yönetimi tarafından nasıl onaylandığına ilişkin de büyük bir belirsizlik olduğunu belirten Müderrisoğlu, sürecin alelacele yürütülmüş olabileceğini, hatta bu işlemin maddi karşılıkla yapılıp yapılmadığının da araştırılması gerektiğini vurguladı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE OLASI HUKUKİ SONUÇLAR

Müderrisoğlu, savcılığın "evrakta sahtecilik" yönüyle yürüttüğü bir soruşturma olduğunu belirtti. Bu kapsamda, şu soruların cevaplanması gerektiğini vurguladı: Bu açık usulsüzlük nasıl gerçekleştirildi? Yatay geçiş işlemi kitabına nasıl uyduruldu? Hukuki boşluklardan nasıl yararlanıldı veya bu sürecin yorumlanması sağlandı? Bu süreçte özel bir belge üretildi mi? Kişisel ilişkiler ve maddi karşılıklar devreye girdi mi? Tanıklar bulunup bulunmadı mı?

Müderrisoğlu, savcılığın bu konuda ciddi mesafe aldığını gösteren ipuçlarının bulunduğunu ifade etti ve yeni delillerin ortaya çıkması halinde sürecin tamamen farklı bir hukuki boyuta evrilebileceğini belirtti.

DİPLOMA İPTALİNİN ASKERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte, askerlik durumu da tartışmalı hale geldi. Müderrisoğlu, “Diplomanın iptali nedeniyle askerlikle ilgili hakları yok hükmünde sayılabilir ve süreç sıfırdan ele alınabilir.”dedi.

Ancak, askerlik yaş sınırları nedeniyle, İmamoğlu’nun yeniden silah altına alınmasının ya da eksik kalan askerliğini tamamlamasının gerekip gerekmediği konusunda kesin bir yorum yapmak için Asal Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş alınması gerektiğini ifade etti.

KARARIN SİYASİ YANSIMALARI VE CHP İÇİNDEKİ ETKİLERİ

Okan Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok CHP’li ismin, bu kararın siyasi olduğunu savunduğunu belirtti.

Özellikle, hafta sonu yapılacak sembolik oylamada Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkarılacağı düşünüldüğünde, bu kararın CHP tabanını bir araya getirebileceğini söyledi.

Ancak Müderrisoğlu, “Türkiye bir hukuk devletidir ve idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Dolayısıyla bu karar yargıya taşınacak ve hukuki süreç sonucunda netlik kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.