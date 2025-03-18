Okan Müderrisoğlu A Haber’de: İmamoğlu’nun siyasi geleceği hukuki sürece bağlı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle ilgili süreç, hukuk ve siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında, bu süreci üç ana başlık altında değerlendirdi. İlk olarak, İmamoğlu’nun yatay geçiş süreci ve usulsüzlük iddialarını ele alan Müderrisoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçişin hukuken mümkün olmadığını vurguladı. Ardından, evrakta sahtecilik ve usulsüz işlem iddialarını gündeme getirdi, sürecin nasıl gerçekleştiğine dair soru işaretleri olduğunu belirtti. Savcılığın soruşturma sürecine değinen Müderrisoğlu, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla durumun hukuki boyutunun değişebileceğini söyledi. Son olarak, İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin askerlik üzerindeki olası etkilerine dikkat çeken Müderrisoğlu, kararın siyasi yansımalarını ve CHP içindeki etkilerini de değerlendirdi. Müderrisoğlu, kararın yargıya taşınacağını ve hukuki süreçle netlik kazanacağını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN