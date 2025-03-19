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Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar

"Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 00:34
A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında, "CHP yıllarca sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması yok diyerek yıllarca memleketin kafasını bulandırdılar. Kaderin bir cilvesi olsa gerek şimdi ise kendi adayları ve belediye başkanlarının usulsüz bir şekilde diploma aldığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
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Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar
Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar
"Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar"
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