"Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında, "CHP yıllarca sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması yok diyerek yıllarca memleketin kafasını bulandırdılar. Kaderin bir cilvesi olsa gerek şimdi ise kendi adayları ve belediye başkanlarının usulsüz bir şekilde diploma aldığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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