18 Mart 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ekrem Kızıltaş: İmamoğlu’nun kaydını yapanlar, ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!
Ekrem Kızıltaş: İmamoğlu’nun kaydını yapanlar, ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!

Ekrem Kızıltaş: İmamoğlu’nun kaydını yapanlar, ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2025 20:22
İstanbul Üniversitesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişle aldığı diplomasını iptal etti. Uzmanlar, kararı gecikmiş olmasına rağmen hukuki olarak doğru buldu. A Haber’de konuyu değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, İmamoğlu'nun kaydının şeffaf olmayan bir şekilde yapıldığını, ailesinin maddi desteğiyle bu işlemin gerçekleştiğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem Kızıltaş: İmamoğlu’nun kaydını yapanlar, ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!
İmamoğlu’nun kaydını yapanlar ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!
"İmamoğlu’nun kaydını yapanlar ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!"
Başkan Erdoğan: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi!
Başkan Erdoğan: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi!
A Haber’de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
A Haber'de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
İmamoğlu’nun diploması iptal edildi!
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
CHP’de alternatif tören skandalı!
CHP'de alternatif tören skandalı!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Filistinsiz Gazze planı mı devrede?
"Filistinsiz Gazze" planı mı devrede?
Anka 3’lerden Çanakkale selamı!
Anka 3’lerden Çanakkale selamı!
Çanakkale savaşına jeopolitik bakış
Çanakkale savaşına jeopolitik bakış
Liderler Zirvesi 20-21 Mart’ta Brüksel’de!
Liderler Zirvesi 20-21 Mart’ta Brüksel’de!
CHP’de sahte diploma alarmı!
CHP’de sahte diploma alarmı!
Başkan Erdoğan: Gazze’de ateşkes sağlanmalı
Başkan Erdoğan: Gazze'de ateşkes sağlanmalı
Daha Fazla Video Göster