Ekrem Kızıltaş: İmamoğlu’nun kaydını yapanlar, ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!

İstanbul Üniversitesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişle aldığı diplomasını iptal etti. Uzmanlar, kararı gecikmiş olmasına rağmen hukuki olarak doğru buldu. A Haber’de konuyu değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, İmamoğlu'nun kaydının şeffaf olmayan bir şekilde yapıldığını, ailesinin maddi desteğiyle bu işlemin gerçekleştiğini söyledi.

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