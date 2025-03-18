18 Mart 2025, Salı
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Ekrem Kızıltaş: İmamoğlu’nun kaydını yapanlar, ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!
İstanbul Üniversitesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişle aldığı diplomasını iptal etti. Uzmanlar, kararı gecikmiş olmasına rağmen hukuki olarak doğru buldu. A Haber’de konuyu değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, İmamoğlu'nun kaydının şeffaf olmayan bir şekilde yapıldığını, ailesinin maddi desteğiyle bu işlemin gerçekleştiğini söyledi.