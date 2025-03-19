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Diploma usulsüzlüğünde yeni detaylar: Yatay geçiş belgesinde 4 imza yok!

Diploma usulsüzlüğünde yeni detaylar: Yatay geçiş belgesinde 4 imza yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 02:27
Güncelleme:19.03.2025 02:41
Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalına ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, sahte diplomaya ilişkin İstanbul Üniversitesi'nin onayladığı geçiş belgesini ilk kez A Haber ekranlarında ele aldı. İstanbul Üniversitesi'nin yatay geçişine ilişkin aldığı kararda 7 öğretim üyesinden 4'ünün imzasının bulunmadığı tespit edildi.
Diploma usulsüzlüğünde yeni detaylar: Yatay geçiş belgesinde 4 imza yok!
Yatay geçiş belgesinde 4 imza yok!
Yatay geçiş belgesinde 4 imza yok!
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