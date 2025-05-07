Hindistan, Pakistan savaşının perde arkası A Haber’de! Bölgede neler oluyor?
İki nükleer güç arasında devam eden gerilim dün gece sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan Pakistan'a saldırı düzenledi, Pakistan da kısa süre içinde bu saldırılara karşılık verdi. Hindistan'ın saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetti. Hint yönetimi de Pakistan'ın misilleme saldırılarında 10 sivilin öldüğünü açıkladı. Hindistan, Pakistan savaşının perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Hindistan ordusu dün gece saatlerinde Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını açıkladı. Pakistan ise Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdüğü duyurdu.
Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya yükseldiği ve en az 46 kişinin yaralandığı belirtildi. Hindistan'da ise ilk belirlemelere göre en az 10 sivil hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı. Bölgede yaşanan gerilimi ve savaşı perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
KIYAMET SAVAŞI KAPIDA MI?
Emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ: Tablonun nükleer savaş geldiğini söylemek için erken. Gerilimin tavan yaptığı bir sürecin içindeler ama kıyamet savaşına dönüşmesi için bunları konuşmak için daha süre var. Dışarıdan bir müdahale olmazsa durum böyle şu anda.
DIŞARDAN FİŞEKLEYENLER VAR
Bana göre yaşadıklarımız spontane gelişen bir iş değil. Bu süreci dışarından kurcalayan ve fişekleyen bir güç var. Olaylar ilk başladığında Pakistan bunun bir sahte bayrak operasyonu olduğunu ve sahanın uluslararası denetime açık olduğunu duyurdu. Hindistan tüm bunları görmeden geldi ve aralarındaki anlaşmaları iptal edileceğine kadar ileri gitti.
İşte Hindistan’ın bu adımları gerilimin yükseltildiği sürecin önünü açtı. Bunlar spontane değil bir güç tarafından sürecin tırmandırıldığı bir dönem yaşanıyor.
ANLAŞMALAR İHLAL EDİLDİ
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel: Sürecin başındaki terör saldırısından sonra Hindistan’ın İndus Su Anlaşmalarını iptal edeceğini açıklamasına Pakistan savaş sebebi olarak karşılık verdi. Pakistan tarım arazilerinin sulamasının yüzde 80’inin ve hidroelektiriğin 3’te 1’ini buradan sağlıyor. Hindistan savaşın başlamasının ardından suların keseceğini açıkladı. Böylece içinde Çin’in de olduğu anlaşmaları ihlal etmiş oluyorlar.
ENERJİ VE AÇLIK KRİZİ
Hindistan bu adımı ile bir ülkeyi hem açlığa hem de enerjisi krizine sürüklüyor. Bu anlaşma ile hem tehdit hem şantaj yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu yüzden Pakistan savaş sebebi sayıyor bu durumu. Bununla ilgili olarak tansiyon düşürülmeye çalışılacaktır.
Gündeme gelmedi ama İngiltere Hindistan ile 3 yıldır üzerinde çalışılan bir ekonomik anlaşama imzaladı. Hindistan ile ticaret arasında ticaret var. Hindistan kendi ülkesi içinde Çin’in demiryolu ve telekomünikasyon anlaşmaları iptal etti. Burada konvansiyonel savaştan farklı bir süreç var.
TOPRAK SAVAŞLARI ÇÖZÜLEMEZ
Uluslararası ilişkiler uzmanı Anar Aliyev: Burada önemli kırılmaya müsait fay hatları var. Dünya nüfusunun yarsından fazlası bu bölgede yaşıyor. Keşmir hattı bu yüzden çok önemli. Burada 3 milyarın üstünde nüfusu etkileyen olaylar var. Rusya-Ukrayna savaşı var ve bunlar toprak temelli savaşlar. Toprak temelli olan savaşları değil 24 saatte 24 yılda bile çözemezsiniz.
Toprak savaşları güçle, savaşla ve kaybedilen topraklar geri alınarak çözülür. Gazze savaşında toprak meselesidir. Batı Şeria, Gazze ve Doğu Küdüs özelinde Filistin devleti kurulmadığı sürece bu çatışma meselesi devam edecek.
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