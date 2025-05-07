Hindistan, Pakistan savaşının perde arkası A Haber’de! Bölgede neler oluyor?

08:45 07 Mayıs 2025

Bana göre yaşadıklarımız spontane gelişen bir iş değil. Bu süreci dışarından kurcalayan ve fişekleyen bir güç var. Olaylar ilk başladığında Pakistan bunun bir sahte bayrak operasyonu olduğunu ve sahanın uluslararası denetime açık olduğunu duyurdu. Hindistan tüm bunları görmeden geldi ve aralarındaki anlaşmaları iptal edileceğine kadar ileri gitti.

İşte Hindistan’ın bu adımları gerilimin yükseltildiği sürecin önünü açtı. Bunlar spontane değil bir güç tarafından sürecin tırmandırıldığı bir dönem yaşanıyor.