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Keşmir’de sahte bayrak saldırısı fitili ateşledi! Sınır tanımayan savaş

Keşmir’de sahte bayrak saldırısı fitili ateşledi! Sınır tanımayan savaş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 10:52
Dün gece saatlerinde gerginliğin tavan yaptığı Keşmir’den korkulan oldu ve Hindistan Pakistan’a füzelerle saldırdı. Terörist kampı diye cami hedef alındı ve 30 yakın sivil can verdi. Pakistan ise 5 Hindistan uçağını düşürdü. Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve uluslararası ilişkiler uzmanı Yeliz Albayrak değerlendirdi.
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Keşmir’de sahte bayrak saldırısı fitili ateşledi! Sınır tanımayan savaş
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