07 Mayıs 2025, Çarşamba
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Keşmir’de sahte bayrak saldırısı fitili ateşledi! Sınır tanımayan savaş
Dün gece saatlerinde gerginliğin tavan yaptığı Keşmir’den korkulan oldu ve Hindistan Pakistan’a füzelerle saldırdı. Terörist kampı diye cami hedef alındı ve 30 yakın sivil can verdi. Pakistan ise 5 Hindistan uçağını düşürdü. Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve uluslararası ilişkiler uzmanı Yeliz Albayrak değerlendirdi.