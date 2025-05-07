07 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Hindistan, Pakistan savaşının perde arkası A Haber’de! Bölgede neler oluyor?
Hindistan, Pakistan savaşının perde arkası A Haber’de! Bölgede neler oluyor?

Hindistan, Pakistan savaşının perde arkası A Haber’de! Bölgede neler oluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2025 09:25
İki nükleer güç arasında devam eden gerilim dün gece sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan Pakistan'a saldırı düzenledi, Pakistan da kısa süre içinde bu saldırılara karşılık verdi. Hindistan'ın saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetti. Hint yönetimi de Pakistan'ın misilleme saldırılarında 10 sivilin öldüğünü açıkladı. Hindistan, Pakistan savaşının perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan, Pakistan savaşının perde arkası A Haber’de! Bölgede neler oluyor?
Savaşının perde arkası A Haber’de!
Savaşının perde arkası A Haber’de!
İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı
İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı
Bayraktar TB2T-AI kendi irtifa rekorunu kırdı
Bayraktar TB2T-AI kendi irtifa rekorunu kırdı
Özel’e saldırının arkasında birileri mi var? Ülger: CHP’nin lehine olabilecek bir kamuoyu yönlendirme hareketi
Özel'e saldırının arkasında birileri mi var? Ülger: CHP'nin lehine olabilecek bir kamuoyu yönlendirme hareketi
Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi!
Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi!
MOSSAD’ın planını MİT engellemiş! ’Yiyecek’ yazıyordu...
MOSSAD'ın planını MİT engellemiş! 'Yiyecek' yazıyordu...
FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe: 208 gözaltı!
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 208 gözaltı!
İmamoğlu’nun diploma kaydı artık yok!
İmamoğlu'nun diploma kaydı artık yok!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı!
Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Daha Fazla Video Göster