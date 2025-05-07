Hindistan, Pakistan savaşının perde arkası A Haber’de! Bölgede neler oluyor?

İki nükleer güç arasında devam eden gerilim dün gece sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan Pakistan'a saldırı düzenledi, Pakistan da kısa süre içinde bu saldırılara karşılık verdi. Hindistan'ın saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetti. Hint yönetimi de Pakistan'ın misilleme saldırılarında 10 sivilin öldüğünü açıkladı. Hindistan, Pakistan savaşının perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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