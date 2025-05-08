Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ikinci duruşma! Dava 20 Haziran'a ertelendi

10:59 08 Mayıs 2025

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Aileye destek için adliyeye gelen yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.

AİLEYE DESTEK İÇİN GELDİLER

Aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi.Anne Yasemin Akıncılar bir süre mahkeme salonu önünde bekleyenlerle konuştu onlara teşekkür etti.