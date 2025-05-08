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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ikinci duruşma! Dava 20 Haziran'a ertelendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 10:05 Güncelleme: 08.05.2025 15:21
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ikinci duruşma

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan B.B. (15) ve U.B. (16) hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Öte yandan yeni güvenlik kamerası görüntüleri, olay yerinde iki çocuğun daha olduğunu ortaya koydu. M.A.D. ve A.Ö. isimli bu çocuklar, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan tutuklandı. Bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması görüldü. Dava 20 Haziran'a ertelendi.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için açılan davanın ikinci duruşması Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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15:18 08 Mayıs 2025

DAVA ERTELENDİ

Mattia Ahmet Minguzzi davasında duruşma 20 Haziran'a ertelendi. 
12:52 08 Mayıs 2025

ARA VERİLDİ

Duruşmada sankların çapraz sorguları tamamlandı. Tanığın dinlenmesi öncesi duruşmaya saat 12.40 sıralarında ara verildi. 

10:59 08 Mayıs 2025

2. DURUŞMA BAŞLADI

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİNDE İKİNCİ DURUŞMA

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Aileye destek için adliyeye gelen yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.

AİLEYE DESTEK İÇİN GELDİLER

Aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi.Anne Yasemin Akıncılar bir süre mahkeme salonu önünde bekleyenlerle konuştu onlara teşekkür etti.

10:04 08 Mayıs 2025

2. DURUŞMA BUGÜN

Minguzzi cinayeti davasında 2. duruşma bugün yapılacak. Sanıklar birazdan hakim karşısına çıkacak.
09:30 08 Mayıs 2025

2 YENİ TUTUKLAMA

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni görüntüler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine dair rapor, 24 Nisan 2025’te Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına girdi. Raporda, B.B. ve U.B.’nin, cinayet anında yalnız olmadığı, yanlarında 2 çocuğun daha yer aldığı görüldü. Raporda Minguzzi’nin bıçaklanma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerdeki iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kamera kayıtlarından tespit edilen 18 yaşından küçük olan M.A.D. ve A.Ö. düzenlenen operasyonla önceki gün yakalandı. Gözaltına alınan 2 çocuk, dün Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. 2 şüpheli, mahkemede ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan tutuklandı.

MİNGUZZİ CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA DAHA
09:00 08 Mayıs 2025

KEMİK YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK

Davanın ilk duruşması 10 Nisan 2025’te, yargılanan çocukların yaşının küçük olması nedeniyle kapalı olarak görüldü. Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında U.B.’nin doğum belgesinin olmadığı ve 18 yaşından büyük olabileceği belirtilerek, kemik yaşının belirlenmesi talep edildi. Mahkeme, U.B.’nin kemik yaşının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu tarafından yaş tespit raporu hazırlandı. Geçen günlerde mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, U.B.’nin resmi hastane kaydı olmadan ve yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği tespit edildi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede ise U.B.’nin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu belirlendi. Raporda, U.B.’nin olay günü olan 24 Ocak’ta 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içerisinde bulunduğu ifade edildi.

08:30 08 Mayıs 2025

HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Olay yerinden kaçan B.B. (15) ve U.B. (16) yakalanarak cezaevine gönderildi. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) B.B. ve U.B.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

08:00 08 Mayıs 2025

MİNGUZZI HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bitpazarına giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

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