Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ikinci duruşma! Dava 20 Haziran'a ertelendi
Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan B.B. (15) ve U.B. (16) hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Öte yandan yeni güvenlik kamerası görüntüleri, olay yerinde iki çocuğun daha olduğunu ortaya koydu. M.A.D. ve A.Ö. isimli bu çocuklar, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan tutuklandı. Bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması görüldü. Dava 20 Haziran'a ertelendi.
Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için açılan davanın ikinci duruşması Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
ARA VERİLDİ
Duruşmada sankların çapraz sorguları tamamlandı. Tanığın dinlenmesi öncesi duruşmaya saat 12.40 sıralarında ara verildi.
2. DURUŞMA BAŞLADI
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Aileye destek için adliyeye gelen yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.
AİLEYE DESTEK İÇİN GELDİLER
Aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi.Anne Yasemin Akıncılar bir süre mahkeme salonu önünde bekleyenlerle konuştu onlara teşekkür etti.
2. DURUŞMA BUGÜN
2 YENİ TUTUKLAMA
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni görüntüler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine dair rapor, 24 Nisan 2025’te Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına girdi. Raporda, B.B. ve U.B.’nin, cinayet anında yalnız olmadığı, yanlarında 2 çocuğun daha yer aldığı görüldü. Raporda Minguzzi’nin bıçaklanma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerdeki iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kamera kayıtlarından tespit edilen 18 yaşından küçük olan M.A.D. ve A.Ö. düzenlenen operasyonla önceki gün yakalandı. Gözaltına alınan 2 çocuk, dün Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. 2 şüpheli, mahkemede ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan tutuklandı.
KEMİK YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK
Davanın ilk duruşması 10 Nisan 2025’te, yargılanan çocukların yaşının küçük olması nedeniyle kapalı olarak görüldü. Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında U.B.’nin doğum belgesinin olmadığı ve 18 yaşından büyük olabileceği belirtilerek, kemik yaşının belirlenmesi talep edildi. Mahkeme, U.B.’nin kemik yaşının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu tarafından yaş tespit raporu hazırlandı. Geçen günlerde mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, U.B.’nin resmi hastane kaydı olmadan ve yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği tespit edildi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede ise U.B.’nin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu belirlendi. Raporda, U.B.’nin olay günü olan 24 Ocak’ta 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içerisinde bulunduğu ifade edildi.
HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ
Olay yerinden kaçan B.B. (15) ve U.B. (16) yakalanarak cezaevine gönderildi. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) B.B. ve U.B.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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