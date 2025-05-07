07 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Hindistan Pakistan savaşı! 22 Nisan’daki terör saldırısında Mossad parmağı mı var?
Hindistan Pakistan savaşı! 22 Nisan’daki terör saldırısında Mossad parmağı mı var?

Hindistan Pakistan savaşı! 22 Nisan’daki terör saldırısında Mossad parmağı mı var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2025 11:56
Hinditan’ın Pakistan’a füzelerle saldırmasının ardından Pakistan hava sahasını ihlal eden 5 savaş uçağını düşürdü. Nükleer savaş korkusu dünyayı sararken saldırıların fitilini ateşleyen 22 Nisan’da Hintli turistleri hedef alan terör saldırısında Mossad parmağı olduğu iddiası konuşulmaya başlandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan Pakistan savaşı! 22 Nisan’daki terör saldırısında Mossad parmağı mı var?
Hindistan Pakistan savaşı! Mossad parmağı mı var?
Hindistan Pakistan savaşı! Mossad parmağı mı var?
Misilleme nasıl olacak?
Misilleme nasıl olacak?
Türkiye’den İslamabad yönetimi ile ilk temas
Türkiye'den İslamabad yönetimi ile ilk temas
Özel’e saldırı CHP’nin iç hesaplaşması mı?
Özel'e saldırı CHP'nin iç hesaplaşması mı?
Terörsüz Türkiye’de kritik haftaya mı girildi?
Terörsüz Türkiye'de kritik haftaya mı girildi?
Sahte bayrak saldırısı fitili ateşledi!
Sahte bayrak saldırısı fitili ateşledi!
Asya’da savaş gecesi! Uzmanlar A Haber’de
Asya’da savaş gecesi! Uzmanlar A Haber'de
Savaşının perde arkası A Haber’de!
Savaşının perde arkası A Haber’de!
İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı
İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı
Bayraktar TB2T-AI kendi irtifa rekorunu kırdı
Bayraktar TB2T-AI kendi irtifa rekorunu kırdı
Özel’e saldırının arkasında birileri mi var? Ülger: CHP’nin lehine olabilecek bir kamuoyu yönlendirme hareketi
Özel'e saldırının arkasında birileri mi var? Ülger: CHP'nin lehine olabilecek bir kamuoyu yönlendirme hareketi
Daha Fazla Video Göster