07 Mayıs 2025, Çarşamba
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Hindistan Pakistan savaşı! 22 Nisan’daki terör saldırısında Mossad parmağı mı var?
Hinditan’ın Pakistan’a füzelerle saldırmasının ardından Pakistan hava sahasını ihlal eden 5 savaş uçağını düşürdü. Nükleer savaş korkusu dünyayı sararken saldırıların fitilini ateşleyen 22 Nisan’da Hintli turistleri hedef alan terör saldırısında Mossad parmağı olduğu iddiası konuşulmaya başlandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman değerlendirdi.