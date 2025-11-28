28 Kasım 2025, Cuma
CANLI | İki yılda dördüncü kurultay! CHP’de parti içi liste yarışı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 08:30 Güncelleme: 28.11.2025 10:14
CHP’de parti içi liste yarışı

Parti tüzüğü gereği olağan kurultaylarını iki yılda bir gerçekleştirmesi gereken CHP, bugün yeniden kongreye gidiyor. Delege satın alma iddiaları nedeniyle başlayan yargı sürecinin etkilerini azaltmak isteyen parti, böylece son iki yıl içinde dördüncü kez kongre topluyor.

Parti içi muhalefetin, "Yolsuzluk iddialarıyla anılan isimleri tasfiye edin" çağrısıyla yeni bir krize sürüklenen CHP'de, 39. Olağan Kurultay bugün başlıyor.

10:01 28 Kasım 2025

CHP HEYETİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ​

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

08:30 28 Kasım 2025

İKİ YILDA DÖRDÜNCÜ KURULTAY

CHP'de bugün başlayacak 39. Olağan Kurultayı öncesinde, dün il başkanları toplantısı yapıldı. Özel başkanlığında parti genel merkezinde 81 il başkanının katıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Parti tüzüğüne göre olağan kurultayları iki yılda bir yapması gereken CHP, son iki yılda üç kurultay yaptı. CHP'nin bir önceki olağan kurultayı yani 38'inci Olağan Kurultay 4-5 Kasım 2023'te düzenlenmişti.

Bugün başlayacak kurultayla birlikte CHP son iki yılda dördüncü kurultayını yapmış olacak. Yoğun kurultaylar, Özel'in genel başkan seçildiği ve "delege satın alımına" yönelik şaibeli kurultay sonrası başlayan yargı süreçleri ardından gerçekleşti.

08:25 28 Kasım 2025

PARTİ İÇİ LİSTE YARIŞI

Özel'in tek aday olarak girmesi beklenen kurultayda gözler bir yandan da muhalefette olacak. Dikkatle takip edilmesi gereken bir diğer detay ise PM seçimleri olacak.

Çarşaf liste usulüyle yapılacak olan seçimlerde muhalif kanadın, kendi adaylarıyla Özel'in anahtar listesini delmek ve parti içerisindeki söz sahibi konumunu korumak için mücadele etmesi bekleniyor.

İç muhalefetin anahtar liste çıkarıp çıkarmayacağı belirsizliğini korurken, bireysel olarak da adaylıkların gerçekleşebileceği aktarıldı.

