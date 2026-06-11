CHP Parti Meclisi'nden kurultay kararı çıkacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Parti içindeki liderlik kavgası ve "çift başlılık" krizi derinleşirken, gözler bugün yapılacak olan kritik Parti Meclisi (PM) toplantısına kilitlendi. Dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından bugün saat 13.00'te başlayacak olan PM toplantısında, partinin geleceğine dair tarihi kararların alınması bekleniyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, CHP koridorlarındaki son gelişmeleri ve kurultay düğümünü tüm detaylarıyla aktardı.