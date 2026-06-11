CHP PM'de üye istifası kurultay yolunu açar mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasi kılıçlar çekildi, ateş hattında tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi! Özgür Özel ve ekibinin, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini tamamen işlevsiz bırakmak ve partiyi apar topar bir kurultaya sürüklemek için başlattığı "28 istifa" depremi, siyaset kulislerini yangın yerine çevirdi. PM’deki kritik çoğunluğu düşürerek yönetimi kilitlemeyi hedefleyen bu hamle, hukukçular tarafından "hukuk dışı bir akıl oyunu" olarak nitelendiriliyor. Hukukçu Avukat Mehmet Yılmazer, A Haber ekranlarında CHP’nin içine düştüğü bu kaosu ve karanlık stratejiyi tek tek analiz ederek, yaşananların bir hak arayışı değil, partiyi ele geçirmeye yönelik bir "siyasi çete" faaliyeti olduğunu çarpıcı sözlerle gözler önüne serdi.