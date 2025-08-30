30 Ağustos 2025, Cumartesi
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Çin çıkarması! Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 22:12 Güncelleme: 30.08.2025 23:30
Başkan Erdoğan’dan Çin çıkarması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine hareket etti. Başkan Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye'nin bölgesel ve küresel iş birliği arayışlarında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan'ın ayrıca ikili görüşmelerin yanı sıra Gazze'de yaşanan insani krize de güçlü bir şekilde değineceği öngörülüyor.

21:28 30 Ağustos 2025

BAŞKAN ERDOĞAN ÇİN'E HAREKET ETTİ

Başkan Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye'nin bölgesel ve küresel iş birliği arayışlarında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

GAZZE'NİN SESİ OLACAK
Başkan Erdoğan'ın zirvede yapacağı konuşmada dünyaya Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin net mesaj vermesi de öngörülüyor.

DURAN: ERDOĞAN ŞEREF KONUĞU OLARAK ZİRVEDE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 31 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde Tiencin'de bulunacağını duyurdu. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos–1 Eylül 2025 tarihlerinde Tiencin'e ziyarette bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

ZİRVE OTURUMUNA HİTAP EDECEK
Ziyaret çerçevesinde Başkan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek

ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK
Başkan Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

Başkan Erdoğan ile Putin Çinde görüşecek BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ÇİN'DE GÖRÜŞECEK

