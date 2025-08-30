CANLI | Başkan Erdoğan'dan Çin çıkarması! Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak

21:28 30 Ağustos 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın en önemli siyasi ve ekonomik platformlarından biri olan Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e gitti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye'nin bölgesel ve küresel iş birliği arayışlarında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

GAZZE'NİN SESİ OLACAK

Başkan Erdoğan'ın zirvede yapacağı konuşmada dünyaya Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin net mesaj vermesi de öngörülüyor.

DURAN: ERDOĞAN ŞEREF KONUĞU OLARAK ZİRVEDE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 31 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde Tiencin'de bulunacağını duyurdu. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos–1 Eylül 2025 tarihlerinde Tiencin'e ziyarette bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

ZİRVE OTURUMUNA HİTAP EDECEK

Ziyaret çerçevesinde Başkan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek

ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Başkan Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.