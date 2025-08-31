Başkan Erdoğan Çin’de Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılacak

31 Ağustos 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2025 00:45
Güncelleme:31.08.2025 00:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine gitti. Başkan Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye'nin bölgesel ve küresel iş birliği arayışlarında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan'ın ayrıca ikili görüşmelerin yanı sıra Gazze'de yaşanan insani krize de değineceği öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
