ahaber.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali'nde! Son gelişmeler ve birbirinden özel röportajlar
7. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul’da kapılarını açıyor. Festival alanına giriş ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Program hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Ahaber.com.tr editörlerinden Büşra Arga, Atatürk Havalimanı’ndaki etkinlik alanından en güncel gelişmeleri takipçilerimizle paylaşacak.
7. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul'da başlıyor. Ahaber.com.tr editörlerinden Büşra Arga etkinlik alanındaki son gelişmeleri aktaracak.
Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek festival, dört gün sürecek. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Festival, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.
AHABER.COM.TR 7. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NDE
FESTİVALDE "AİLE OBASI" YER ALACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Aile Obası kurulacak.
"Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek. Aileler, kurulacak alanda geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecek. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.
DÜNYA KÜLTÜRLERİ BU FESTİVALDE
Dünya Etnospor Birliği, bu festivalle birlikte ziyaretçilere dünyadaki farklı kültürleri tanıtacak.
Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunacak.
ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILACAK
Festival, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel yapılacak etkinlikler ve müsabakalar da festivale renk katacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.
ÜCRETSİZ DENEYİM FIRSATLARI
7. Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunacak.
Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek olan ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel sporlar ve oyunları ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda katılımcılar, bu alanda bulunan atölyelerde geleneksel sanatlara dair tecrübe kazanacak. Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ile oyunlar başta olmak üzere, doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına erişebilecek.
FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARAYA GELECEK
35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.
Ziyaretçiler, okçuluk ve binicilik gibi birçok sporu deneyimleyebilecek. Festivalde atlı sporlar ve güreş gösterileri yer alacak. Dayanışma obasında yapılacak sosyal sorumluluk etkinliklerinin de yer alacağı festivalde katılımcılar, kültürel çadır alanlarında farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayacak. Enstrüman müzesi, toylar, çeşitli sergi ve sanat atölyelerinin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler, sahne etkinlikleri ve konserlere de katılım sağlayabilecek. Çocuk sanat atölyeleri, şenlikler, etnopark aktiviteleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla çocuklar ve dezavantajlı gruplar da keyifli zaman geçirebilecek. Ayrıca festivalde katılımcılar, birçok evrensel lezzeti ve dünya kahvelerini deneme fırsatı bulacak.
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