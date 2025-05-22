ahaber.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali'nde! Son gelişmeler ve birbirinden özel röportajlar

08:00 22 Mayıs 2025

35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Ziyaretçiler, okçuluk ve binicilik gibi birçok sporu deneyimleyebilecek. Festivalde atlı sporlar ve güreş gösterileri yer alacak. Dayanışma obasında yapılacak sosyal sorumluluk etkinliklerinin de yer alacağı festivalde katılımcılar, kültürel çadır alanlarında farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayacak. Enstrüman müzesi, toylar, çeşitli sergi ve sanat atölyelerinin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler, sahne etkinlikleri ve konserlere de katılım sağlayabilecek. Çocuk sanat atölyeleri, şenlikler, etnopark aktiviteleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla çocuklar ve dezavantajlı gruplar da keyifli zaman geçirebilecek. Ayrıca festivalde katılımcılar, birçok evrensel lezzeti ve dünya kahvelerini deneme fırsatı bulacak.