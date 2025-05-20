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CANLI | Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti! Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 14:56 Güncelleme: 21.05.2025 08:11
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Başkan Erdoğan Macaristan’a gitti!

CANLI | Başkan Erdoğan Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saatlerinde Macaristan'a gitti. Zirvede Başkan Erdoğan'ın ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Macaristan'a gitti.

Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyaretine ilişkin önemli detayları ahaber.com.tr'den anlık takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM
07:39 21 Mayıs 2025

BAŞKAN MACARİSTAN'A GİTTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a hareket etti.

07:36 21 Mayıs 2025

BAŞKAN ERDOĞAN MACARİSTAN'A GİDİYOR

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a gitmek için Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.
07:20 21 Mayıs 2025

HANGİ KARARLAR ALINACAK?

"Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla Budapeşte'de düzenlenecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik süren çalışmalar değerlendirilecek. Zirve sonunda Budapeşte Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.

07:15 21 Mayıs 2025

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın zirve çerçevesinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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