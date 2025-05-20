CANLI | Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti! Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak
CANLI | Başkan Erdoğan Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saatlerinde Macaristan'a gitti. Zirvede Başkan Erdoğan'ın ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
Başkan Erdoğan Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Macaristan'a gitti.
Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyaretine ilişkin önemli detayları ahaber.com.tr'den anlık takip edebilirsiniz.
BAŞKAN MACARİSTAN'A GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a hareket etti.
BAŞKAN ERDOĞAN MACARİSTAN'A GİDİYOR
HANGİ KARARLAR ALINACAK?
"Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla Budapeşte'de düzenlenecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik süren çalışmalar değerlendirilecek. Zirve sonunda Budapeşte Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.
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