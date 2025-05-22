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7. Etnospor Kültür Festivali’nde Birsen Teyze’den ailelere tavsiye

7. Etnospor Kültür Festivali'nde Birsen Teyze'den ailelere tavsiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 17:14
2 senedir Bahçelievler Huzurevi'nde kalan Birsen Katmer de ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Katmer "Çocuklarda aile sevgisi çok önemli. Ahlakı ve saygısını onlar öğretecek. Bir bütünlük olmalı. Anne ve baba işten geldikten sonra bir aile ortamı olmalı. Beraber paylaşma saatleri çok değerli özellikle." dedi.
7. Etnospor Kültür Festivali’nde Birsen Teyze’den ailelere tavsiye
Birsen Teyze’den ailelere tavsiye
Birsen Teyze'den ailelere tavsiye
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