22 Mayıs 2025, Perşembe
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7. Etnospor Kültür Festivali'nde Birsen Teyze'den ailelere tavsiye
2 senedir Bahçelievler Huzurevi'nde kalan Birsen Katmer de ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Katmer "Çocuklarda aile sevgisi çok önemli. Ahlakı ve saygısını onlar öğretecek. Bir bütünlük olmalı. Anne ve baba işten geldikten sonra bir aile ortamı olmalı. Beraber paylaşma saatleri çok değerli özellikle." dedi.