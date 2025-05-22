Bilal Erdoğan A Haber’e konuştu

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan A Haber ekranlarına konuk olurken "Bu yıl Azerbaycan Karabağ Atlı Gösteri Topluluğu çok daha renkli bir gösteriyle karşımıza çıktı. Dünyada böyle bir topluluk yok. Türkmenistan'dan gelen topluluğun Türkiye'ye ilk kez gelmeleri de değerli. Çok güzel renkli kıyafetleri var. Atlı okçuluk, cirit, kökbörü gibi etkinlik atlı sporların arasında zor olanlar. Güreş, yağlı güreş gibi etkinlikler de down sendromlu çocuklar da sahneye çıkacak. Buraya gelen yerel yönetimlerin ikramları oluyor. Kahveler baklavalar... Çok sayıda farklı ülkeden katılım var. Farklı ülkelerin konserleri de olacak. İstiyoruz ki gençlerin zevklerine göre de bir şeyler olsun. Ama bir yandan da geleneklerimizi de görsünler. Burada kültürümüz ıskalanmasını istemiyorum. Bizi bu topraklara bağlayan şeyler kültürümüz. Yaklaşık 400 bin öğrenci buraya gelecek. Hafta sonu da ailelerle birlikte bekliyoruz. Gelenek ailede başlar." ifadelerini kullandı.