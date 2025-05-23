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Etnospor’da A Haber’e konuşan Kazak Türkü Aynur teyzeden Gazze çağrısı

Etnospor’da A Haber’e konuşan Kazak Türkü Aynur teyzeden Gazze çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 13:40
Atatürk Havalimanı’nda yapılan Etnospor Kültür Festivali’ne katılan Kazak Türkü Aynur teyze ahaber.com.tr’den Büşra Arga’ya yatığı açıklamalarda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a teşekkür ederken Gazze için destek çağrısı yaptı ve boykota devam edilmesi gerektiğini söyledi.
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Etnospor’da A Haber’e konuşan Kazak Türkü Aynur teyzeden Gazze çağrısı
Kazak Türkü Aynur teyzeden Gazze çağrısı
Kazak Türkü Aynur teyzeden Gazze çağrısı
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