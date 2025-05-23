Etnospor’da A Haber’e konuşan Kazak Türkü Aynur teyzeden Gazze çağrısı

Atatürk Havalimanı’nda yapılan Etnospor Kültür Festivali’ne katılan Kazak Türkü Aynur teyze ahaber.com.tr’den Büşra Arga’ya yatığı açıklamalarda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a teşekkür ederken Gazze için destek çağrısı yaptı ve boykota devam edilmesi gerektiğini söyledi.

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