7. Etnospor Kültür Festivali’nde Gazzeli çocuklar unutulmadı

Bugün İstanbul’da kapılarını açan 7. Etnospor Kültür Festivaline 7'den 70'e herkes katılabiliyor ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Program hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. ahaber.com.tr ise 7. Etnospor Kültür Festivalinden gelişmeleri anbean aktarıyor. Pek çok etkinliğin düzenlendiği festivalde Gazze'deki masum çocuklarda unutulmadı. Gazze'de katledilen çocukların isimlerinin yer aldığı çadır görenleri duygulandırdı.