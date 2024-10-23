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A Haber canlı yayınında son dakika olarak duyurdu: Saldırı başladı! | A Haber saldırının olduğu noktada

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.10.2024 12:10 Güncelleme: 23.10.2024 13:10
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Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları aralıksız devam ediyor. A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren bölgedeki gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, saldırının olduğu noktadan son durumu aktardı.

Terör devleti İsrail, Gazze'de yaptığı katliamı sürdürürken Lübnan'a da saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Orta Doğu'da gerilim artarken A Haber ekipleri ilk andan itibaren sıcak gelişmeleri en özel görüntülerle aktarıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

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13:06 23 Ekim 2024

A HABER SALDIRININ OLDUĞU NOKTADA

Beyrut'ta Refik Hariri Hastanesi'nin çevresi enkaza döndü. 19 kişi hayatını kaybetti.

12:11 23 Ekim 2024

SALDIRILAR YİNE BAŞLADI

A Haber muhabiri Mehmet Karataş: İşgalci İsrail’in Beyrut’taki saldırıları devam ederken bir taraftan da yine Lübnan’ın güneyinde şu dakikalarda bir kez daha saldırıların başladığını sizlerle paylaşalım.

Son dakika bilgisi olarak hemen aktaralım geçtiğimiz saatler içerisinde İsrail tarafından önce bir tehdit yapıldı bir harita paylaşıldı ve bu haritanın olduğu bölge ise buranın liman kenti olan en güneyinde bulunan yerlerden biri olan Sur’du. Sur’a da tehditler sonrasında o beklenen saldırı gerçekleşti. Şu dakikalarda Sur’da bir taraftan büyük bir göçün başladığını ama bir yandan da saldırıların başladığını paylaşalım.

12:10 23 Ekim 2024

DAHİYE'DE DUMANLAR YÜKSELDİ

Hemen karşımız en çok hedef olan nokta yani Dahiye. Dahiye’de gece saatleri boyunca dumanlar yükseldi ve yine semalarında işgalci İsrail’in savaş uçakları gece boyunca bu noktada uçuşlarını gerçekleştirdi ve tam 7 ayrı nokta gece boyunca vuruldu.


Geceden vurdukları noktalarda hala dumanların farklı birçok yerden yükseldiğini görüyoruz.

12:09 23 Ekim 2024

GÖÇ DALGASI BAŞLADI

İsrail ordusunun saldırı tehditlerinden sonra Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine yeni bir göç dalgası da başladı. Sabah saatleri itibariyle İsrail tarafından yapılan tehdit Sur’u vuracakları yönündeydi. Vatandaşların orayı terk etmesi konusunda uyarılarda bulundular. Ardından da her yapılan uyarı sonrasında kısa bir süre içinde hemen o saldırı gerçekleşiyor. Şu anda da aynı durum söz konusu. Dahiye’de dumanların yükseldiği görülüyor.

Biz yayına girmeden hemen 10 dakika öncesinde artık İsrail’in Lübnan’ın tarihi liman kenti olan Sur’a saldırı düzenlemediği başladığı bilgisi bizlere ulaştı.

12:08 23 Ekim 2024

NASRALLAH'IN HALEFİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bir taraftan da işgal ordusu Nasrallah’ın veliahtı olan Haşim Safiyuddin’in öldürüldüğünü duyurdu dün gece. Hizbullah’tan bu açıklamaya dair henüz bir açıklama gelmedi.

12:07 23 Ekim 2024

İSRAİL'DE 'KAYIP DRONE' PANİĞİ

Bir yandan Hizbullah’ın da İsrail’e karşı mücadelesi devam ediyor. Drone’larla füzelerle onlar da İsrail’e karşı misillemelerini devam ettiriyor. İsrail’de büyük panik yaşandı. Gönderilen drone İsrail semalarında 1 saat boyunca gezdi.

İsrail’in Gazze’den sonra gözünü diktiği bir diğer adres Beyrut. Burada da saldırılar devam ediyor.

A Haber İsrailin hedef aldığı Beyrutta A HABER İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI BEYRUT'TA

Katliam destekçisinden İsraile Gazze çağrısı

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