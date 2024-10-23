A Haber canlı yayınında son dakika olarak duyurdu: Saldırı başladı! | A Haber saldırının olduğu noktada

12:11 23 Ekim 2024

A Haber muhabiri Mehmet Karataş: İşgalci İsrail’in Beyrut’taki saldırıları devam ederken bir taraftan da yine Lübnan’ın güneyinde şu dakikalarda bir kez daha saldırıların başladığını sizlerle paylaşalım.

Son dakika bilgisi olarak hemen aktaralım geçtiğimiz saatler içerisinde İsrail tarafından önce bir tehdit yapıldı bir harita paylaşıldı ve bu haritanın olduğu bölge ise buranın liman kenti olan en güneyinde bulunan yerlerden biri olan Sur’du. Sur’a da tehditler sonrasında o beklenen saldırı gerçekleşti. Şu dakikalarda Sur’da bir taraftan büyük bir göçün başladığını ama bir yandan da saldırıların başladığını paylaşalım.