Katil İsrail hastane yakınını vurdu! A Haber saldırının olduğu noktada

Terör devleti İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da enkaza çeviriyor. Nüfuz edici bombalarla apartmanlar yerle bir ediliyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul, Refik Hariri Hastanesi'nin yanında yerle bir edilen bir binanın enkazından son gelişmeleri aktardı.

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