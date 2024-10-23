23 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Katil İsrail hastane yakınını vurdu! A Haber saldırının olduğu noktada

Katil İsrail hastane yakınını vurdu! A Haber saldırının olduğu noktada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2024 14:28
Terör devleti İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da enkaza çeviriyor. Nüfuz edici bombalarla apartmanlar yerle bir ediliyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul, Refik Hariri Hastanesi'nin yanında yerle bir edilen bir binanın enkazından son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber saldırının olduğu noktada
A Haber saldırının olduğu noktada
Lübnan’da yaşayan Türkler A Haber’e konuştu
Lübnan’da yaşayan Türkler A Haber’e konuştu
İstanbul’da SAHA EXPO 2024
İstanbul'da SAHA EXPO 2024
İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne?
İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne?
A Haber katil İsrail’in saldırdığı hastanede
A Haber katil İsrail'in saldırdığı hastanede
Terör örgütü silah bırakır mı?
Terör örgütü silah bırakır mı?
Siyasette ’urgan’ polemiği!
Siyasette 'urgan' polemiği!
A Haber İsrail’in hedef aldığı Beyrut’ta
A Haber İsrail'in hedef aldığı Beyrut'ta
Kartal’da zincirleme kaza!
Kartal’da zincirleme kaza!
O hastanede çalışan hemşir konuştu!
O hastanede çalışan hemşir konuştu!
Tarihi mesajların kodları
Tarihi mesajların kodları
PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon
PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon
Daha Fazla Video Göster