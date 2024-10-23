CANLI | Orta Doğu'da tansiyon zirvede! İşgal ordusundan peş peşe saldırılar
Siyonist İsrail, bir yıldan uzun süredir Gazze'de binlerce sivili katlederken gözünü Lübnan'ın kalbi Beyrut'a dikti. ABD'nin desteğini arkasına alarak soykırım gerçekleştiren terör ordusu gece saatlerinde yine birçok noktaya bomba yağdırırken, sivilleri hedef aldı. Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadetinin ardından 11. kez soluğu İsrail'de aldı.
Terör ordusu İsrail, Gazze'nin ardından gözünü Lübnan'a çevirirken Orta Doğu'da her geçen gün yeni can kayıpları yaşanıyor. İsrail savaş uçaklarının, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve doğusunda konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI! 19 KİŞİ HAYATNINI KAYBETTİ
Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçaklarının, ülkenin doğusundaki Hirmil'in ilçe merkezinde bir mahalleye düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 2, Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında da 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Haberde, İsrail'in doğudaki Baalbek ilçesine bağlı Nebi Şit kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
IRAK İSLAMİ DİRENİŞ ÖRGÜTÜ'NDEN İSRAİL'E İHA SALDIRISI
Irak İslami Direniş Örgütü, işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail'e ait 4 hedefe yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan'ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıların İsrail'e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direniş Örgütü'nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi.
GAZZE'NİN KUZEYİNDE HASTANEDE İLAÇ VE GIDA STOKLARI TAMAMEN TÜKENDİ
Hastane Müdürü Muhammed Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanedeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Saliha, İsrail'in 21 Ekim'de hastaneyi abluka altına alması nedeniyle tam bir kuşatma altında yaşadıklarını, hastanedeki sağlık personeli ve hastaların hareket edemediğini ve dışarıdan destek alamadıklarını ifade etti.
Saliha, "Hayati önem taşıyan bölümleri çalıştırmak için gereken yakıtın neredeyse tükenmesinin yanı sıra ilaç ve gıda stoklarının tamamen tükenmesi nedeniyle hastane ciddi bir tıbbi ve gıda malzemesi sıkıntısı çekiyor. Bu da ihtiyaçların acilen girdirilmemesi halinde gelecek günlerde gerçek bir felaketin habercisidir." diye konuştu.
Hastanenin çevresinin sürekli hedef alındığını, bunun da yaralıların oraya ulaşmasını ya da herhangi birinin çıkmasını imkansız hale getirdiğini aktaran Saliha, hastanedeki bölümlerin, yeni doğum yapmış ve doğum sonrası bakıma ihtiyaç duyan kadınların yanı sıra, acil tıbbi takibe ihtiyaç duyan hastalarla dolu olduğunu, hepsinin hastanenin içinde sıkışıp kaldığını ve hiçbir şekilde oradan çıkamadığını dile getirdi.
Müdür Saliha, İsrail ordusunun hastane çevresini sürekli hedef alması, bombalaması ve ateş açması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi.
BEYRUT'A 5 HAVA SALDIRISI
İsrail, son günlerde saldırılarının şiddetini artırdığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik 5 hava saldırısı daha düzenledi.
Lübnan resmi ajansı (NNA), saldırılardan birinin Bahman Hastanesi'nin önündeki bir binayı hedef aldığını ve saldırının etkisiyle hastanede büyük hasar meydana geldiğini duyurdu.
Saldırıların 2'si Hureyk Mahallesi, 3'ü el-Raye Stadyumu ve el-Kaim Kompleksi çevresine yapıldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından 4 harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımlamıştı.
ANTONY BLİNKEN, İSRAİL'DE
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yaptığı ziyaret kapsamında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Tel Aviv'de bulunan İsrail Savunma Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi
NASRALLAH'IN HALEFİ HAŞİM SAFİYUDDİN'İN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in 4 Ekim'de başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia etti.
Açıklamada, aynı saldırıda Hisbullah'ın istihbarat birimi başkanı Hüseyin Ali Hazima'nın da öldürüldüğü aktarılarak, saldırı sırasında aralarında üst düzey Hizbullah komutanların da bulunduğu 25'ten fazla Hizbullah üyesinin karargahta bulunduğu ifade edildi.
Hizbullah, Safiyuddin hakkında henüz açıklama yapmadı. Hasan Nasrallah'ın, 27 Eylül'de Dahiyeh'de İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından Haşim Safiyuddin'in adı liderlik için öne çıkıyordu.
BEYRUT CANLI YAYINDA BOMBALANIYOR
İsrail ordusu tarafından Beyrut'a saldırılar devam ediyor. Lübnan'ın kalbi canlı yayında bombalanıyor.
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş: Dahiye özellikle o noktaların bombalanması, öncesinde haber verilmesi, gece saatlerinde bu saldırının yapılması halkı o bölgede yıldırması için büyük bir sebep. Dahiye bölgesi ilk vurdukları nokta, ve o bölgede simsiyah dumanların yükseldiğini görüyoruz. Sol tarafta havalimanı hemen başında da Dahiye oldğunu aktaralım. Saldırı gerçekleşti ve yine aynı kısımda yine bir saldırının gerçekleştiğini görüyoruz. Bir yandan da savaş uçaklarının kentin üzerinde uçuşları da buradaki insanları ürkütmek korkutmak üzere endişeye kapılmaları için gerçekleştiğini paylaşalım. "
ABD'DEN GAZZE AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsrail'in uluslararası hak ihlallerine ilişkin konuşan Patel, bunların soruşturulması gerektiğini dile getirdi.
Gazze'nin toprağının azaltılması ya da tekrar işgal edilmesine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Patel, "Bu kriz sonlandıktan sonra Gazze'nin toprağının azaltılması ya da İsrail tarafından tekrar işgal edilmesini görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Patel, sürdürülebilir barış yönünde adımlar atılmasını istediklerini belirterek, Filistin halkının sesinin ve ümitlerinin merkeze alınması gerektiğini ve ABD'nin daha azını kabul etmeyeceğini kaydetti.
LÜBNAN'DAKİ ÇATIŞMALARDA BİR İSRAİL BİNBAŞISI ÖLDÜ
Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerin binbaşı rütbesinde olduğu belirtildi.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 19 oldu.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
ABD'NİN İSRAİL'DEN, İRAN'A OLASI SALDIRISINI YUMUŞATMASINI İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin bazı iddialara yer verildi.
Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, ABD'nin İsrail'den İran'a muhtemel saldırısını yumuşatmasını istediği öne sürüldü.
Washington'un ayrıca Tel Aviv'den Lübnan'daki kara saldırılarının tamamlanmasını "hızlandırmasını" talep ettiği aktarıldı.
İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI PLANI HAZIR İDDİASI
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.
Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in olası saldırı sonrası İran'ın "hemen karşılık vermesinin" beklendiği kaydedildi.
Her iki habere ilişkin İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
KATİL İSRAİL 10 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-el-Hirmil'e bağlı el-Maeli bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'deki Kessar ez-Zater mahallesine düzenlediği hava saldırısında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail saldırısına hedef olan yapıların enkazından parçalanmış cansız bedenlerin çıkarıldığı ve kimlik tespiti için DNA testi yapıldığı bildirildi.
BM: İSRAİL'İN BM'YE YÖNELİK ENGELLEMELERİ CAN KAYBINA NEDEN OLUYOR
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, "Bugün bize verdiğiniz bilgilerde İsrail'in BM'ye hem Gazze hem de Lübnan'da engellemelerinden bahsettiniz. Aynı zamanda İsrail'in rekor sayıda BM personeli öldürdüğünü ve tesislerini hedef aldığını biliyoruz. Ben buradan bakınca bir kalıbın ortaya çıktığını görüyorum, ancak size de sormak istiyorum. İsrail'in sistematik ve kasıtlı olarak BM'yi hedef aldığını düşünüyor musunuz? Öyleyse, bunun uzun vadede ne tür sonuçları olabilir?" sorularını yanıtladı.
BM için temel önceliğin daha fazla uluslararası insancıl hukuk ihlali olmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Haq, bu ihlallere son verilmesi gerektiğini vurguladı.
Haq, bunun bir "kalıp" olup olmadığına ilişkin varsayımda bulunmak istemediğini belirterek, "Bizim temel hedefimiz işimizi yapabilmek. Bu nedenle hayat kurtarmak için engellerin kalkmasını istiyoruz." mesajını verdi.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'da BM örgütlerine yönelik engellemelerinin can kaybına neden olduğuna işaret eden Haq, bunun sonlandırılması gerektiğini bildirdi.
Haq, İsrail'in engelleri hakkında BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'da barış gücüne katkı sağlayan ülkeler ile basını bilgilendirdiklerini ve endişelerini dile getirdiklerini söyledi.
GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ DURUM HAKKINDA UYARI
Gazze'deki genel durum hakkında da bilgi veren Haq, İsrail'in "Gazze'nin kuzeyinde süren kuşatmasının" sivillere büyük acı çektirdiğini kaydetti.
Sivillerin her zaman korunması ve gerekli insani yardımın sağlanması gerektiğinin altını çizen Haq, BM'nin yardım sağlamak ve erişim için hala İsrail'den "yeşil ışık" beklediğini aktardı.
Haq, aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki iletişim engellerinin de bilgi edinmeyi zorlaştırdığını dile getirdi.
LÜBNAN'DA ARTAN SİVİL ÖLÜME KINAMA
Lübnan'da sivil ve sivil altyapılara yönelik artan saldırıları kınadıklarını ifade eden Haq, taraflara uluslararası hukuka uyma zorunlulukları olduğunu anımsattı.
Haq, BM personeli ve tesislerini de korumanın bir yükümlülük olduğunu belirterek, Lübnan'daki BM Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin de zor koşullara rağmen görevlerini sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.
BLINKEN'DAN NETANYAHU'YA ESİR TAKASI MUTABAKATI VURGUSU
ABD Dışişleri Bakanlığından Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'te yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Görüşmede, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasındaki esir takası, Gazze'deki insani durum ve Hizbullah-İsrail çatışması gibi konuların ele alındığı belirtildi.
Blinken'ın Netanyahu'ya, "Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail ordusunca düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden yararlanarak" esir takası ve Gazze'de ateşkese varılmasını vurguladığı paylaşıldı.
Bakan Blinken'ın ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını artırmak ve yardımların Gazze genelindeki sivillere ulaşmasını sağlamak için ek adımlar atması gerektiğini söylediği ifade edildi.
Lübnan'daki duruma diplomatik çözüm bulunmasına yönelik çabaların da ele alındığı görüşmede Blinken'ın "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği" kaydedildi.
Blinken, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail saldırısında Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak İsrail'e gelmişti.
Bu tur kapsamında Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında kopan esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.
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