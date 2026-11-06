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8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3’ü kadın 8 kişiyi hayattan kopardıktan sonra Eskişehir'de yakalanan katil zanlısı Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı. Zanlının ilk 3 kişiyi biçerdöver borç-alacak tartışması yüzünden öldürdüğü, kalan 5 kişiyi ise kaçış güzergahında araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi.

Afyonkarahisar'da dün pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesinde kan donduran detaylar yer aldı.
İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir'de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı - 1


Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı - 2

3 KİŞİYİ AYAZİNİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre, Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı - 3

DİĞER 5 KİŞİYİ ARAÇLARINI GASP ETMEK İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ
Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir'in, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi. Zanlının bu şekilde 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi.

8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı - 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Afyonkarahisar #Arif Sefa Özdemir
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