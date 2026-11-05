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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda acı detay! 2 öğretmen hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda acı detay! 2 öğretmen hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü silahlı saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Köy köy dolaşarak cinayetleri işlediği belirtilen saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, şüphelinin kimliği de belirlendi. Olayla ilgili ortaya çıkan ayrıntılara göre, saldırganın okul çıkışında aynı araçta bulunan öğretmenleri hedef aldığı ve 2 kadın öğretmeni öldürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda acı detay! 2 öğretmen hayatını kaybetti - 1

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi. Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.Hastanelere kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda acı detay! 2 öğretmen hayatını kaybetti - 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda acı detay! 2 öğretmen hayatını kaybetti - 3

ARAÇ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Saldırılar sonrası kaçan zanlının gasbettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulundu. Araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda acı detay! 2 öğretmen hayatını kaybetti - 4

ÖLDÜRÜLENLERDEN İKİSİ ÖĞRETMEN

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak şu ifadeleri kullandı:

"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

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