Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda acı detay! 2 öğretmen hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü silahlı saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Köy köy dolaşarak cinayetleri işlediği belirtilen saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, şüphelinin kimliği de belirlendi. Olayla ilgili ortaya çıkan ayrıntılara göre, saldırganın okul çıkışında aynı araçta bulunan öğretmenleri hedef aldığı ve 2 kadın öğretmeni öldürdüğü öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi. Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.Hastanelere kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.