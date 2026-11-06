Adana'da sahte kadın profiliyle tuzak kurdular! 5 kişiyi gasp eden 6 şüpheli tutuklandı
Adana'da sosyal medya üzerinden sahte kadın profilleri oluşturarak 5 kişiyi tuzağa düşürdükleri öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı. Buluşma bahanesiyle çağırdıkları mağdurları bıçak zoruyla metruk binalara ve boş arazilere götüren şüphelilerin, burada kişileri zorla soydukları ve uygunsuz görüntülerini çektikleri iddia edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aşk vaadiyle kandırılan 5 kişinin gasp edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte kadın profilleri oluşturarak hedef aldıkları kişilerle iletişime geçtiği belirlendi.
BULUŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRIP BIÇAKLA TEHDİT ETTİLER
Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden görüştükleri kişileri buluşma bahanesiyle belirledikleri adreslere çağırdığı tespit edildi. Buluşma noktasına gelen mağdurların önünü kesen şüphelilerin, bıçak zoruyla kişileri etkisiz hale getirdiği öne sürüldü.
Mağdurların Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerinde bulunan metruk binalara veya boş arazilere götürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin burada mağdurları zorla soyduğu ve uygunsuz görüntülerini çektiği, ardından cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve yüzük gibi değerli eşyalarını gasp ettiği iddia edildi.
ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen A.E. (25), B.B. (18), S.Ö. (27), S.İ. (23), F.B. (18) ve A.B. (16) isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Düzenlenen şafak operasyonuyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
"ÖCÜMÜZÜ ALMAK İÇİN VİDEOLARI ÇEKTİK" DEDİLER
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, "Yolda tartıştık, kavga ettik. Öcümüzü almak için videoları çektik. Kesinlikle kimsenin eşyasını çalmadık" dedikleri aktarıldı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.