Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aşk vaadiyle kandırılan 5 kişinin gasp edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte kadın profilleri oluşturarak hedef aldıkları kişilerle iletişime geçtiği belirlendi.

BULUŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRIP BIÇAKLA TEHDİT ETTİLER

Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden görüştükleri kişileri buluşma bahanesiyle belirledikleri adreslere çağırdığı tespit edildi. Buluşma noktasına gelen mağdurların önünü kesen şüphelilerin, bıçak zoruyla kişileri etkisiz hale getirdiği öne sürüldü.

Mağdurların Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerinde bulunan metruk binalara veya boş arazilere götürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin burada mağdurları zorla soyduğu ve uygunsuz görüntülerini çektiği, ardından cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve yüzük gibi değerli eşyalarını gasp ettiği iddia edildi.