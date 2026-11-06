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TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda devrilen TIR, trafikte aksamalara neden oldu. Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle 3 şerit ulaşıma kapatıldı.

İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde devrilen tır nedeniyle Edirne istikametinde 3 şerit ulaşıma kapandı. Trafik akışı emniyet şeridinden sağlanırken bölgede yoğunluk oluştu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAŞAKŞEHİR TEM'DE TIR DEVRİLDİ: 3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

TRAFİK AKIŞI EMNİYET ŞERİDİNDEN SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanırken ekiplerin TIR'ı kaldırmak ve yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

#İstanbul #TEM Otoyolu #Tır
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