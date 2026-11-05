İhsaniye ilçesinde meydana gelen saldırıya ilişkin yapılan incelemelerde, 3 araçta hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı belirlendi. Saldırıda yaşamını yitiren 2 öğretmenin ise İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yaptığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden iki öğretmenin meslektaşları, ahaber.com.tr'ye yaptıkları açıklamada, "Tabii, sevilen isimlerdi yani okulda. Biri Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir, diğeri Din Kültürü öğretmeni Hilal Mete'ydi. Öğrencilerimiz severler, derslerini severlerdi, onlar da okullarını, öğrencilerini severlerdi. Biri ikinci yılı, biri altıncı yılıydı. Uzun yıllardır çalışan, sevilen isimlerdi. Çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Muhabirin olayın gerçekleştiği ana ilişkin sorularını yanıtlayan öğretmenlerin meslektaşları, saldırının okulda değil, öğretmenlerin evlerine gittikleri sırada meydana geldiğini belirterek, "Sıradan bir gündü, derslerini anlattılar, evlerine gidiyorlardı. Okul çıkışı yani, okulda hiçbir olay olmadı, okul ile ilgili hiçbir sorun yoktu. Tamamen yolda başlarına geldi" dedi.

Saldırının ilk anlarında yaşananları anlatan öğretmenlerin meslektaşları, "Üç kişilerdi bunlar, yolculuk yapıyorlardı öğretmenlerimiz. Sağ kurtulan beden eğitimi öğretmenimiz o sırada bize haber verdi. O bize haber verince biz de hemen müdahale ettik, gerekli yerleri, 112'yi aradık" sözleriyle acı haberin kendilerine nasıl ulaştığını anlattı.

Ayşe Sena ve Hilal öğretmenin ölümü okulda büyük üzüntüye neden oldu. (İHA)

"BİR DAHA YAŞANMASIN"

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından yakalanmasının ardından yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan öğretmenlerin meslektaşları, "Öğretmen olsun, vatandaş olsun tabii bu yaşananlar çok sıkıntılı ve olmaması gereken durumlar, üzücü durumlar. Tekrar yaşanmamasını dilerim. Kim olursa olsun ölenlere Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.