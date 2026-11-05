Afyon'daki saldırıda ölen 2 öğretmenin meslektaşları ahaber.com.tr'ye konuştu: Öğrencilerimizin çok sevdiği isimlerdi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıda yaşamını yitiren Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin Yukarıtandır Ortaokulu'nda öğretmen oldukları öğrenildi. Okul çıkışında evlerine giderken saldırıya uğrayan öğretmenlerin meslektaşları, yaşadıkları acıyı ahaber.com.tr'ye anlattı. Hayatını kaybeden öğretmenlerin öğrencileri tarafından çok sevildiğini belirten meslektaşları, "Sağ kurtulan beden eğitimi öğretmenimiz o sırada bize haber verdi" ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
2 ÖĞRETMEN SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
İhsaniye ilçesinde meydana gelen saldırıya ilişkin yapılan incelemelerde, 3 araçta hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı belirlendi. Saldırıda yaşamını yitiren 2 öğretmenin ise İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yaptığı öğrenildi.
Saldırganın kara yolunda seyreden araçları rastgele durdurarak içindekilere ateş açtığı tespit edildi.
OKULDAKİ MESLEKTAŞLARI AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU
Okul çıkışında evlerine giderken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenlerin Yukarıtandır Ortaokulu'ndaki meslektaşları, yaşadıkları büyük acıyı ahaber.com.tr'ye anlattı. Araçta bulunan 3 öğretmenden beden eğitimi öğretmeninin saldırıdan sağ kurtularak durumu bildirdiği belirtilirken, okulda derin bir üzüntünün hakim olduğu ifade edildi.
"ÖĞRENCİLERİNİN ÇOK SEVDİĞİ İSİMLERDİ"
Hayatını kaybeden iki öğretmenin meslektaşları, ahaber.com.tr'ye yaptıkları açıklamada, "Tabii, sevilen isimlerdi yani okulda. Biri Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir, diğeri Din Kültürü öğretmeni Hilal Mete'ydi. Öğrencilerimiz severler, derslerini severlerdi, onlar da okullarını, öğrencilerini severlerdi. Biri ikinci yılı, biri altıncı yılıydı. Uzun yıllardır çalışan, sevilen isimlerdi. Çok üzüldük" ifadelerini kullandı.
DEHŞETİ SAĞ KURTULAN ÖĞRETMEN HABER VERDİ
Saldırının ilk anlarında yaşananları anlatan öğretmenlerin meslektaşları, "Üç kişilerdi bunlar, yolculuk yapıyorlardı öğretmenlerimiz. Sağ kurtulan beden eğitimi öğretmenimiz o sırada bize haber verdi. O bize haber verince biz de hemen müdahale ettik, gerekli yerleri, 112'yi aradık" sözleriyle acı haberin kendilerine nasıl ulaştığını anlattı.
"OKUL ÇIKIŞINDA EVLERİNE GİDİYORLARDI"
Muhabirin olayın gerçekleştiği ana ilişkin sorularını yanıtlayan öğretmenlerin meslektaşları, saldırının okulda değil, öğretmenlerin evlerine gittikleri sırada meydana geldiğini belirterek, "Sıradan bir gündü, derslerini anlattılar, evlerine gidiyorlardı. Okul çıkışı yani, okulda hiçbir olay olmadı, okul ile ilgili hiçbir sorun yoktu. Tamamen yolda başlarına geldi" dedi.
"BİR DAHA YAŞANMASIN"
Saldırganın güvenlik güçleri tarafından yakalanmasının ardından yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan öğretmenlerin meslektaşları, "Öğretmen olsun, vatandaş olsun tabii bu yaşananlar çok sıkıntılı ve olmaması gereken durumlar, üzücü durumlar. Tekrar yaşanmamasını dilerim. Kim olursa olsun ölenlere Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.