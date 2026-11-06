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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil hakkında yeni detaylar: İşte geçmişi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil hakkında yeni detaylar: İşte geçmişi

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katledip 1 kişiyi ağır yaralayan katil zanlısı, 3 ili alarma geçiren 133 kilometrelik kaçışın ardından Eskişehir'de aracı çamura batınca yakalandı. Vahşetin ardından cani hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde çiftçilik yapan zanlının, 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katledip 1 kişiyi ağır yaralayan katil zanlısı, 3 ili alarma geçiren 133 kilometrelik takibin ardından Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı.

CİNAYETLERİN PERDE ARKASINDA NE VAR?

Türkiye'yi yasa boğan katliamın ardından başlatılan dev operasyonun detaylarını olay yerinden aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Türkiye'yi yasa boğan saldırı dün 15.30 sıralarında Afyon'da başlamıştı. Saldırgan o saldırıları yaptıktan sonra 8 vatandaşımızı öldürdü, 1 vatandaşımızı ağır yaraladı. Ardından toplamda 133 kilometrelik bir kaçış rotasını kullanarak Eskişehir'de bulunduğumuz bu noktaya kadar kaçtı ve en sonunda o katil zanlısı yakayı ele verdi" ifadelerini kullandı.

8 kişiyi katleden cani8 kişiyi katleden cani

Bulundukları bölgenin sıcak temas noktası olduğunu belirten Ünver, "Şu anda Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık köyü mevkisindeyiz. Bulunduğumuz bu noktaya çok yakın bir konumda o katil zanlısı jandarma ekiplerince tespit edildi" sözleriyle operasyon alanındaki hareketliliği anlattı.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil hakkında yeni detaylar: İşte geçmişi - 1

DRONLAR VE TERMAL KAMERALARLA ABLUKA

Katliamın hemen ardından bölge genelinde güvenlik güçlerinin teyakkuza geçtiğini belirten muhabir Abdullah Ünver, "Saldırı yapıldıktan hemen sonra Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da, özellikle il sınırlarında jandarma ve emniyet ekipleri alarm durumuna geçmişti. Hem karadan hem havadan dronlarla, termal kameralarla o saldırganın peşine düşüldü ve en sonunda saldırgan bulunduğumuz bu noktada yakalandı" diyerek yürütülen koordineli takibi aktardı.

8 kişiyi katleden caninin yakalanma anı8 kişiyi katleden caninin yakalanma anı

ARACI ÇAMURA SAPLANDI

Kameraman Cenk İhsan Okutan'ın görüntüleriyle arazinin zorlu şartlarını aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Mevsim şartları dolayısıyla arazinin oldukça çamurlu olduğunu söyleyebiliriz. Saldırgan aracıyla bu noktaya kadar geldi, aracı çamura battı. Ardından yaya olarak kaçmaya devam etti ve jandarma ekiplerine ateş açtı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verdi" dedi.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil hakkında yeni detaylar: İşte geçmişi - 2

Olay yerinin sıcaklığını koruduğunu ve güvenlik çemberine alındığını belirten Ünver, jandarma ekiplerinin incelemelerinin titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil hakkında yeni detaylar: İşte geçmişi - 3

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının kimliğine ve profiline dair ilk bilgileri de paylaşan Abdullah Ünver, "Saldırgan hakkında biraz bilgi verelim, çiftçilik yaptığı ve geçimini bu işle sağladığı yönünde bilgiler var. Afyon'un İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşıyordu. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşanmıştı ve bir çocuk babasıydı" ifadelerini kullandı.

Ünver, Taşlık köyü kırsalında güvenlik güçlerine direnmesine rağmen kıskıvrak yakalanan zanlının sorgulanmak üzere gözaltına alındığını belirterek sözü stüdyoya devretti.

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#Afyonkarahisar
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