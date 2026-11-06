Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katledip 1 kişiyi ağır yaralayan katil zanlısı, 3 ili alarma geçiren 133 kilometrelik kaçışın ardından Eskişehir'de aracı çamura batınca yakalandı. Vahşetin ardından cani hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde çiftçilik yapan zanlının, 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katledip 1 kişiyi ağır yaralayan katil zanlısı, 3 ili alarma geçiren 133 kilometrelik takibin ardından Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı. CİNAYETLERİN PERDE ARKASINDA NE VAR? Türkiye'yi yasa boğan katliamın ardından başlatılan dev operasyonun detaylarını olay yerinden aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Türkiye'yi yasa boğan saldırı dün 15.30 sıralarında Afyon'da başlamıştı. Saldırgan o saldırıları yaptıktan sonra 8 vatandaşımızı öldürdü, 1 vatandaşımızı ağır yaraladı. Ardından toplamda 133 kilometrelik bir kaçış rotasını kullanarak Eskişehir'de bulunduğumuz bu noktaya kadar kaçtı ve en sonunda o katil zanlısı yakayı ele verdi" ifadelerini kullandı.

8 kişiyi katleden cani Bulundukları bölgenin sıcak temas noktası olduğunu belirten Ünver, "Şu anda Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık köyü mevkisindeyiz. Bulunduğumuz bu noktaya çok yakın bir konumda o katil zanlısı jandarma ekiplerince tespit edildi" sözleriyle operasyon alanındaki hareketliliği anlattı.