Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil hakkında yeni detaylar: İşte geçmişi
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katledip 1 kişiyi ağır yaralayan katil zanlısı, 3 ili alarma geçiren 133 kilometrelik kaçışın ardından Eskişehir'de aracı çamura batınca yakalandı. Vahşetin ardından cani hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde çiftçilik yapan zanlının, 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katledip 1 kişiyi ağır yaralayan katil zanlısı, 3 ili alarma geçiren 133 kilometrelik takibin ardından Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı.
Türkiye'yi yasa boğan katliamın ardından başlatılan dev operasyonun detaylarını olay yerinden aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Türkiye'yi yasa boğan saldırı dün 15.30 sıralarında Afyon'da başlamıştı. Saldırgan o saldırıları yaptıktan sonra 8 vatandaşımızı öldürdü, 1 vatandaşımızı ağır yaraladı. Ardından toplamda 133 kilometrelik bir kaçış rotasını kullanarak Eskişehir'de bulunduğumuz bu noktaya kadar kaçtı ve en sonunda o katil zanlısı yakayı ele verdi" ifadelerini kullandı.
Bulundukları bölgenin sıcak temas noktası olduğunu belirten Ünver, "Şu anda Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık köyü mevkisindeyiz. Bulunduğumuz bu noktaya çok yakın bir konumda o katil zanlısı jandarma ekiplerince tespit edildi" sözleriyle operasyon alanındaki hareketliliği anlattı.
DRONLAR VE TERMAL KAMERALARLA ABLUKA
Katliamın hemen ardından bölge genelinde güvenlik güçlerinin teyakkuza geçtiğini belirten muhabir Abdullah Ünver, "Saldırı yapıldıktan hemen sonra Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da, özellikle il sınırlarında jandarma ve emniyet ekipleri alarm durumuna geçmişti. Hem karadan hem havadan dronlarla, termal kameralarla o saldırganın peşine düşüldü ve en sonunda saldırgan bulunduğumuz bu noktada yakalandı" diyerek yürütülen koordineli takibi aktardı.