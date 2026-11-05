Gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Olay daha da vahim bir hale gelmeye başladı. Şimdi gelen bilgiler gerçekten çok ürkütücü, korkutucu. Yavaş yavaş olay da aydınlanmaya başlıyor, muhtemeldir ki bir cinnetten bahsediyoruz" diyerek ilk bilgileri paylaştı.

Kent merkezinde başlayan ve köylere sıçrayan dehşeti özetleyen Kurşun, "Öğleden sonra saatlerinde Afyonkarahisar merkezdeki Uydukent semtinde bir kadın aracın içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunmuştu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hemen ardından İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyünde bir araçta cansız bedenlerin bulunduğu bildirildi. Aslında o güzergah tamamen aynı olan bir güzergahtan bahsediyoruz. Bununla birlikte Yukarıtandır köyü var, aynı güzergahta. Aynı araçta 3 kadın öğretmenin daha cansız bedeninin bulunduğu şeklinde bilgiler var. Bununla da sınırlı değil, Belce köyü var yine aynı istikamette, bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Görgü tanıklarından edindiğimiz bilgilere göre şu an itibarıyla 9 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, bir kişinin de ağır yaralandığı şeklinde bilgi var" ifadelerini kullandı.

Saldırganın tek kişi olduğu ihtimaline dikkat çeken Kurşun, "Bu cinayetleri işleyen şahsın da tek bir kişi olduğu ve kırmızı bir kamyonetle olay yerinden kaçtığı belirtiliyor. Hepsi aynı güzergahta; Kıyır köyü, Ayazini köyü, Yukarıtandır köyü ve Belce köyü hepsi aynı istikamette olan noktalarda" sözleriyle olayın vahametini gözler önüne serdi.

FARKLI NOKTALARDA ARAÇ İÇİNDE BULUNDULAR

Bölgedeki coğrafi yapıyı ve araçların konumunu açıklayan Ata Gündüz Kurşun, "Bahsettiğim köylerin en uzağı birbirine 20 kilometre ve orası Frig Vadisi diye geçiyor. Doğa turizminin olduğu bölgeler. Kıyır köyünden Belce köyüne kadar olan köyler birbirine çok yakın köyler" dedi.

"SERİ BİR CİNAYET Mİ, CİNNET Mİ?"

Bölgedeki son durumu aktaran muhabir Ata Gündüz Kurşun, "Köylülerle de konuşuyoruz, bir cinnet hali olabilir deniliyor. Çünkü kırmızı bir kamyonetten bahsediliyor, kaçan kırmızı bir kamyonet. Dolayısıyla belki de önüne geleni öldürdü bu saldırgan veya katil zanlısı. Şu an itibarıyla jandarmanın incelemesi devam ediyor. Ekipler şu anda çalışıyor, umarız can kaybı sayısı artmaz. Görgü tanıklarının ifadesi o yönde, kırmızı kamyonet detayı var. Olaylar köy yollarında, iki köy arasındaki yolda gerçekleşen olaylar bunlar" sözleriyle sahadaki gelişmeleri aktardı.