-°C
CANLI YAYIN

Afyonkarahisar'da kan donduran olay! 8 kişinin cansız bedeni bulundu: Katil yakalandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Afyonkarahisar'da kan donduran olay! 8 kişinin cansız bedeni bulundu: Katil yakalandı

Afyonkarahisar'da farklı noktalarda araçların içinde 8 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi. Dehşete düşüren olayın ayrıntılarını A Haber canlı yayınında aktaran muhabir Ata Gündüz Kurşun, görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın kırmızı bir kamyonetle kaçtığının öne sürüldüğünü belirtti. Katil Eskişehir'de sağ olarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında üç araç içinde toplam 8 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

20:57

KATİL YAKALANDI

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan yakalandı. 

AFYONKARAHİSAR'DAKİ KATLİAMIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI!

Eskişehir Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, Afyonkarahisar'da silahlı saldırılarda bulunan şüphelinin Eskişehir sınırları içerisinde düzenlenen ortak çalışmayla sağ olarak ele geçirildiği bildirildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

20:14

ESKİŞEHİR'DE SIKIŞTIRILDI

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgedeki son durumu aktarırken "Saldırgan Eskişehir'de sıkıştırıldı. Operasyon için özel harekat bekleniyor. Öte yandan şahsın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi" dedi.

20:07

SALDIRGANIN KAÇTIĞI ARAÇ ESKİŞEHİR'DE BULUNDU

8 kişiyi katleden saldırganın kaçtığı araç Eskişehir'de bulundu. Saldırganın birden fazla araç gasp ettiği ortaya çıktı.  

ARAÇTA MÜHİMMAT BULUNDU

Yapılan saha taramalarında, zanlının gasbettiği kırmızı renkli aracın, Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki arazide çamura saplanmış vaziyette bulundu. Araçta yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

ARACI TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇTI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde aracın terk edildiği, şahsın ise yaya olarak kaçtığı anlaşıldı. 

19:57

KATİLİN O ANLARI KAMERADA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı köyde 8 kişiyi pompalı tüfekle vurup öldüren şüphelinin kimliğinin belirlendiği, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

POMPALI TÜFEKLİ ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA!

Saldırganın aracından elinden pompalı tüfekle çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Yaşamını yitirenlerin 6'sının olay yerinde, 2'sinin ise sevk edildikleri hastanelerde hayatını kaybettiği belirtildi. 

19:51

KATİLİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Vahşeti gerçekleştirenin 30 yaşındaki saldırganın Arif Sefa Özdemir olduğu tespit edildi.

19:46

KAHREDEN DETAY! HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİ AYNI OKULDA ÖĞRETMENDİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin hayatını kaybetmesi eğitim camiasını yasa boğdu.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yayımladığı taziye mesajında öğretmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

 

19:21

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 8 ÖLÜ

Afyonkarahisar Valiliği :İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

 

18:49

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İşte Afyonkarahisar'da 9 kişiyi öldüren şahsın fotoğrafı.

Ahaber
18:14

KÖY YOLLARINDA KAN DONDURAN CİNAYET ZİNCİRİ

Gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Olay daha da vahim bir hale gelmeye başladı. Şimdi gelen bilgiler gerçekten çok ürkütücü, korkutucu. Yavaş yavaş olay da aydınlanmaya başlıyor, muhtemeldir ki bir cinnetten bahsediyoruz" diyerek ilk bilgileri paylaştı.

AFYONKARAHİSAR'DA 9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU!

Kent merkezinde başlayan ve köylere sıçrayan dehşeti özetleyen Kurşun, "Öğleden sonra saatlerinde Afyonkarahisar merkezdeki Uydukent semtinde bir kadın aracın içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunmuştu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hemen ardından İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyünde bir araçta cansız bedenlerin bulunduğu bildirildi. Aslında o güzergah tamamen aynı olan bir güzergahtan bahsediyoruz. Bununla birlikte Yukarıtandır köyü var, aynı güzergahta. Aynı araçta 3 kadın öğretmenin daha cansız bedeninin bulunduğu şeklinde bilgiler var. Bununla da sınırlı değil, Belce köyü var yine aynı istikamette, bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Görgü tanıklarından edindiğimiz bilgilere göre şu an itibarıyla 9 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, bir kişinin de ağır yaralandığı şeklinde bilgi var" ifadelerini kullandı.

Saldırganın tek kişi olduğu ihtimaline dikkat çeken Kurşun, "Bu cinayetleri işleyen şahsın da tek bir kişi olduğu ve kırmızı bir kamyonetle olay yerinden kaçtığı belirtiliyor. Hepsi aynı güzergahta; Kıyır köyü, Ayazini köyü, Yukarıtandır köyü ve Belce köyü hepsi aynı istikamette olan noktalarda" sözleriyle olayın vahametini gözler önüne serdi.

FARKLI NOKTALARDA ARAÇ İÇİNDE BULUNDULAR

Bölgedeki coğrafi yapıyı ve araçların konumunu açıklayan Ata Gündüz Kurşun, "Bahsettiğim köylerin en uzağı birbirine 20 kilometre ve orası Frig Vadisi diye geçiyor. Doğa turizminin olduğu bölgeler. Kıyır köyünden Belce köyüne kadar olan köyler birbirine çok yakın köyler" dedi.

"SERİ BİR CİNAYET Mİ, CİNNET Mİ?"

Bölgedeki son durumu aktaran muhabir Ata Gündüz Kurşun, "Köylülerle de konuşuyoruz, bir cinnet hali olabilir deniliyor. Çünkü kırmızı bir kamyonetten bahsediliyor, kaçan kırmızı bir kamyonet. Dolayısıyla belki de önüne geleni öldürdü bu saldırgan veya katil zanlısı. Şu an itibarıyla jandarmanın incelemesi devam ediyor. Ekipler şu anda çalışıyor, umarız can kaybı sayısı artmaz. Görgü tanıklarının ifadesi o yönde, kırmızı kamyonet detayı var. Olaylar köy yollarında, iki köy arasındaki yolda gerçekleşen olaylar bunlar" sözleriyle sahadaki gelişmeleri aktardı.

18:09

"ŞEHİR DIŞINDAN GELDİ" İDDİASI

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ve Çifteler yolu arasında bir aracı yağmaladığı iddia edildi. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri, ardından şahsın kırmızı hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlerde cinayeti işleyen şahsın şehir dışından geldiği tespit edilmişti. 

 

18:08

BİR SALDIRI DAHA

Afyonkarahisar'da Osman Gazi Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğundaki kadın başından tüfekle vurulmuş halde, ağır yaralı bulundu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arkasındaki sokakta meydana geldi. Park halindeki 03 AIU 814 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda başından vurulmuş ağır yaralı bir kadın bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

17:19

KIRMIZI ARAÇLA KAÇTI İDDİASI

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahse konu mahallelerde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, şüphelinin ise kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlere göre şehir dışından gelen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

16:56

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

#Afyonkarahisar #Jandarma
Ankara'da Türk Devletleri Zirvesi: "Dilde, fikirde, işte birlik" vizyonunu uzman isimler A Haber'de analiz etti
Sonraki Haber
Ankara'da Türk Devletleri Zirvesi: "Dilde, fikirde, işte birlik" vizyonunu uzman isimler A Haber'de analiz etti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın