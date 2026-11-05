Afyonkarahisar'da kan donduran olay! 8 kişinin cansız bedeni bulundu: Katil yakalandı
Afyonkarahisar'da farklı noktalarda araçların içinde 8 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi. Dehşete düşüren olayın ayrıntılarını A Haber canlı yayınında aktaran muhabir Ata Gündüz Kurşun, görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın kırmızı bir kamyonetle kaçtığının öne sürüldüğünü belirtti. Katil Eskişehir'de sağ olarak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında üç araç içinde toplam 8 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CANLI ANLATIM
KATİL YAKALANDI
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan yakalandı.
Eskişehir Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, Afyonkarahisar'da silahlı saldırılarda bulunan şüphelinin Eskişehir sınırları içerisinde düzenlenen ortak çalışmayla sağ olarak ele geçirildiği bildirildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ESKİŞEHİR'DE SIKIŞTIRILDI
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgedeki son durumu aktarırken "Saldırgan Eskişehir'de sıkıştırıldı. Operasyon için özel harekat bekleniyor. Öte yandan şahsın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi" dedi.
SALDIRGANIN KAÇTIĞI ARAÇ ESKİŞEHİR'DE BULUNDU
8 kişiyi katleden saldırganın kaçtığı araç Eskişehir'de bulundu. Saldırganın birden fazla araç gasp ettiği ortaya çıktı.
ARAÇTA MÜHİMMAT BULUNDU
Yapılan saha taramalarında, zanlının gasbettiği kırmızı renkli aracın, Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki arazide çamura saplanmış vaziyette bulundu. Araçta yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.
ARACI TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇTI
Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde aracın terk edildiği, şahsın ise yaya olarak kaçtığı anlaşıldı.