Afyon cinayetlerinde kan donduran iddia: Katliamın yolunu biçerdöver pazarlığı açtı!

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Psikolojik sorunları olduğunu söylediler. 30 yaşında, kimliği zaten belli ve az önce yakalandı. Görgü tanıklarının ve oradaki köylülerin verdiği bilgiye göre Kıyır köyünde bir biçerdöver pazarlığı yapılmış. İddiaya göre bu şahıs parayı ödeyememiş ve anladığımız kadarıyla orada darp edilmiş. Zanlı bunun üzerine Afyon'a bağlı kendi köyü olan Bozüyük köyüne gidiyor, oradan pompalı tüfeği alıyor ve Kıyır köyünün ilk çıkışında 40 plakalı bir aracın içerisinde bulunan 3 kişiyi öldürüyor." ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Kıyır ve Ayazini köyü yolu üzerinde iki araçta toplam 6 kişiyi öldürüyor. Yukarıtandır köyündeki öğretmenlere yönelik saldırıda ise köylülerin iddiası, zanlının araçlarını gasp etmek için onları durdurduğu yönünde. Ardından Yukarıtandır istikametinden Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine doğru kaçıyor ki orası zaten 30-40 kilometrelik yakın bir güzergah. Jandarma ve özel harekat ekipleri peşindeydi ve Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Katil zanlısı sorgulandıktan sonra işin detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak." sözleriyle aktardı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Görgü tanıklarından hiç böyle bir şey duymadık çünkü her şey bir anda olup bitiyor. Hiç kimse şahsın Kıyır köyünden ayrıldıktan sonra elinde pompalı tüfekle tekrar gelebileceğine ihtimal vermiyor. Bir anda geri geliyor ve anladığımız kadarıyla yol güzergahında alacak verecek husumetlilerini takip ediyor. Kıyır köyünün çıkışındaki 40 plakalı araca ilk saldırıyı gerçekleştiriyor ki o kişilerin husumetlisi olduğu belirtiliyor. Olay doğrudan köyün içerisinde gerçekleşmediği için yol üzerinde görgü tanığı da bulunmuyor." şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN SOĞUKKANLI OPERASYON: CANİ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ



Zanlının yakalanma anını ve güvenlik güçlerinin müdahalesini canlı yayında değerlendiren Emekli Jandarma Subayı Eray Güçlüer, "Güvenlik güçlerini tebrik ediyorum, Afyon İl Jandarma Komutanlığı'nı hakikaten tebrik ediyorum. Soğukkanlı davranıp zanlıyı etkisiz hale getirmişler. Elinde silah var, öldürebilirlerdi de. Bir şekilde enterne edip suçluyu yakalamışlar, hareket edemez hale getirmişler. Suçun ve olayın aydınlanmasında zanlının sağ ele geçirilmiş olması kolluk güçlerinin büyük bir başarısıdır. Valilik açıklamasında 8 kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi ağır yaraladığı yazıyor. Neticede kolluk gücü de olsanız insansınız, o heyecanı yaşıyorsunuz. Orada soğukkanlı kalıp bu şahsı almaları çok önemli. Suç aletini, pompalı tüfeği ve fişekleri de muhtemelen ele geçirmişlerdir. Olayın aydınlatılmasında bu çok kıymetlidir" sözleriyle aktardı.

Katliamın boyutuna dikkat çekerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Güçlüer, "Burada bir katliam var, Afyon'a ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah o yaralı vatandaşımız da kurtulur, acil şifalar temenni ediyorum. Ancak bu seri katili bu suça iten temel motivasyon nedir? Bir alacak-verecek meselesi ifade ediliyor ama bunun ötesinde başka motivasyonlar da var. Şahsın akli dengesi nedir? Genellikle akli melekelerinde problem olan insanlarda ya da geçmişten gelen psikolojik travmalarını şiddete dönüştürme eğilimi olan kişilerde bu durumlar yaşanabiliyor. Katledilen insanlar arasında bir illiyet bağı varsa bu anlaşılabilir ama yok gibi görünüyor. Değişik yerlerde, değişik şekillerde saldırı var; araç gaspına da yöneliyor. Kaçış planından ziyade başka bir amaç varmış gibi görünüyor, bunlar tahkikatla ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.



KATLİAM SIRASINDA HERHANGİ BİR SLOGAN YA DA SÖYLEM DUYULMADI

Saldırganın eylemleri sırasında bir slogan atıp atmadığına veya dışarıdan bir talimat alıp almadığına yönelik soru üzerine sahadaki durumu aktaran muhabir, "Görgü tanıklarından hiçbir şekilde böyle bir söylem ya da slogan duymadık. Çünkü her şey bir anda olup bitiyor. Hiç kimse Kıyır köyünden ayrıldıktan sonra o şahsın elinde pompalı tüfekle köye geri dönebileceğine ihtimal vermiyor. Bir anda köye geliyor ve güzergahta husumetlilerini takip ederek ilk olarak 40 plakalı araca saldırıyor. Olay köyün içerisinde değil yol güzergahında gerçekleştiği için doğrudan bir şey söylediğini duyan bir tanık yok. Öğleden sonraki saatlerden bu yana inanılmaz bir bilgi kirliliği de yaşandı. Zanlının sorgusu tamamlandıktan sonra olayın tüm detayları tam olarak aydınlanmış olacak" dedi. Zanlının kısa bir süre önce eşinden boşandığı yönündeki iddiaların da adli soruşturma kapsamında araştırıldığı bildirildi.