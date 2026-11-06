Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katlin dehşet planı ortaya çıktı!
Afyonkarahisar merkezinde 1 kişiyi ağır yaralayıp İhsaniye ilçesine bağlı köylerde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 28 yaşındaki çiftçi Arif Sefa Ö., gasbettiği araçla kaçtığı Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda yakalandı. Üç cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada zanlının, kaçarken çamura saplanan aracını terk edip çobana "Ben bu köylüyüm" diyerek başka bir araç gasbettiği ve cinayetleri araç gaspı için işlediği iddiaları dosyaya girdi.
8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRILARIN ZANLISI YAKALANDI
Afyonkarahisar merkezinde 1 kişinin ağır yaralandığı, İhsaniye ilçesine bağlı köylerde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların zanlısı Arif Sefa Ö. (28), Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri, araç gasp ederek kaçan zanlıyı gözaltına aldı.
KÖYLÜSÜ SALDIRILARIN NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI
Üç cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma sürerken zanlının köylüsü Ali İhsan Adatepe, saldırıların alacak verecek meselesi ve pusuyla başladığını iddia etti. Adatepe, ilk saldırıdan sonraki cinayetlerin de kaçış sırasında araç değiştirmek için işlendiğini öne sürdü.
İLK SALDIRI EVİNDEN ÇIKAN S.P.'Yİ HEDEF ALDI
Edinilen bilgilere göre Arif Sefa Ö., kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
YOLLARDA SEYREDEN ARAÇLAR HEDEF ALINDI
Zanlının daha sonra İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyreden kişileri hedef aldığı belirtildi. Saldırılarda Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) hayatını kaybetti.
ZANLININ GEÇMİŞİNE İLİŞKİN BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI
Çiftçilik yapan zanlının yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Saldırıların kesin nedeni henüz açıklanmadı.