AK Partili Cemil Tugay hızlı başladı! İzmir'de ulaşım krizine son! 90 dakika hizmeti geri döndü
İzmir’de toplu ulaşımda birden fazla araç kullanan yolcuları ilgilendiren düzenleme hayata geçti: Geçen yıl İZBAN’dan kaldırılan 90 dakika aktarma hakkı geri geldi. Belediye meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği uygulama, 16 Ekim itibarıyla yeniden başladı.
İzmir'de İZBAN, yeniden 90 dakika aktarma sistemine dahil edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye meclisinde kabul edilen düzenlemeyle, geçen yıl kaldırılan aktarma hakkı 16 Ekim itibarıyla geri döndü.
AKTARMA HAKKINI KALDIRAN İBARE ÇIKARILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasındaki protokol kapsamında hazırlanan önerge, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemeyle meclisin 13 Mart 2026 tarihli ve 04.333 sayılı kararında, "İZBAN A.Ş. Ücret Tarifesi" başlığı altında bulunan "90 Dakika Aktarma Hakkı Yoktur" ibaresi kaldırıldı.
Meclis, taraflar arasında imzalanacak protokol için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verdi.