Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın başlangıç tarihini paylaşarak, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı '90 dakika' uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak; yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre, düzenleme, otobüs, metro, tramvay, vapur ve İZBAN arasında aktarma yapan yolcuları ilgilendiriyor. Sistem kapsamında ilk binişten itibaren 90 dakika içinde yapılan ikinci ve üçüncü binişlerde ücretsiz veya indirimli ulaşım hakkından yararlanılıyor. Böylece özellikle işe gidiş ve dönüşlerde birden fazla toplu ulaşım aracı kullanan yolcuların ulaşım giderleri azalıyor.