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AK Partili Cemil Tugay hızlı başladı! İzmir'de ulaşım krizine son! 90 dakika hizmeti geri döndü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Partili Cemil Tugay hızlı başladı! İzmir'de ulaşım krizine son! 90 dakika hizmeti geri döndü

İzmir’de toplu ulaşımda birden fazla araç kullanan yolcuları ilgilendiren düzenleme hayata geçti: Geçen yıl İZBAN’dan kaldırılan 90 dakika aktarma hakkı geri geldi. Belediye meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği uygulama, 16 Ekim itibarıyla yeniden başladı.

İzmir'de İZBAN, yeniden 90 dakika aktarma sistemine dahil edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye meclisinde kabul edilen düzenlemeyle, geçen yıl kaldırılan aktarma hakkı 16 Ekim itibarıyla geri döndü.

AK Partili Cemil Tugay hızlı başladı! İzmir'de ulaşım krizine son! 90 dakika hizmeti geri döndü - 1

AKTARMA HAKKINI KALDIRAN İBARE ÇIKARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasındaki protokol kapsamında hazırlanan önerge, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemeyle meclisin 13 Mart 2026 tarihli ve 04.333 sayılı kararında, "İZBAN A.Ş. Ücret Tarifesi" başlığı altında bulunan "90 Dakika Aktarma Hakkı Yoktur" ibaresi kaldırıldı.

AK Partili Cemil Tugay hızlı başladı! İzmir'de ulaşım krizine son! 90 dakika hizmeti geri döndü - 2

Meclis, taraflar arasında imzalanacak protokol için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verdi.

AK Partili Cemil Tugay hızlı başladı! İzmir'de ulaşım krizine son! 90 dakika hizmeti geri döndü - 3

TUGAY BAŞLANGIÇ TARİHİNİ DUYURDU

Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın başlangıç tarihini paylaşarak, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı '90 dakika' uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak; yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Cemil Tugay hızlı başladı! İzmir'de ulaşım krizine son! 90 dakika hizmeti geri döndü - 4

Sabah'ın haberine göre, düzenleme, otobüs, metro, tramvay, vapur ve İZBAN arasında aktarma yapan yolcuları ilgilendiriyor. Sistem kapsamında ilk binişten itibaren 90 dakika içinde yapılan ikinci ve üçüncü binişlerde ücretsiz veya indirimli ulaşım hakkından yararlanılıyor. Böylece özellikle işe gidiş ve dönüşlerde birden fazla toplu ulaşım aracı kullanan yolcuların ulaşım giderleri azalıyor.

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