"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Saygılı, Tugay'ın evini ziyaret ettiğini söyledi.

"Evinize hoş geldiniz" diyen Saygılı, "Çatışan bir bakış açısı değil, uzlaşan İzmirimizi en iyi şekilde yarına taşıyacak projelere imza atan bir ekip anlayışıyla başkanımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla ve sayın Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah güzel başarılara imza atacağız. Bunları yakında göreceğiz. İzmir'de laf üzerine laf değil, taş üzerine taş koyacağız. İnşaat ve şantiye alanı yapacağız. Eserler çıkaracağız. İnşallah bunlar sözde kalmayacak. Ben kendisine samimi ve yarınlardaki yapacağı çalışmaları özetleyen konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Saygılı, il başkanlığında İzmir için çok verimli toplantılar yaptıklarını anlattı.

Bilal Saygılı, kendilerini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi: "Bizim partimizde olan belediye başkanlarına, milletvekillerine ve ilçe başkanlarımıza ve meclis üyelerine kadar hiçbir arkadaşımıza laf ettirmeyiz. Gereğini de yaparız. Son günlerde yapılan hakaretlerin ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Bitmek üzere olan zihniyetler kendilerini yeşertmeye çalışıyorlar. Bunlara gereken cevap hukuk önünde de verilecektir. Bunun da sözünü burada veriyorum."