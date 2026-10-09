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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmirli vatandaşlardan destek: Körfez, altyapı ve ulaşım sorunlarına çözüm beklentisi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmirli vatandaşlardan destek: Körfez, altyapı ve ulaşım sorunlarına çözüm beklentisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından kentte yaşayan vatandaşlar yerel yönetimden beklentilerini anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Tugay'ın parti değişikliğini olumlu karşılayan İzmirliler, Körfez kirliliği, altyapı, ulaşım, çöp ve kentsel dönüşüm sorunlarına çözüm istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından kentteki yerel yönetim hizmetlerine ilişkin beklentiler gündeme geldi.

7 Ekim 2026'da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın parti rozetini taktığı Tugay'ın siyasi tercihi, İzmir'de farklı değerlendirmelere konu oldu.

Tugay, törendeki konuşmasında "En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Parti değişikliğini olumlu değerlendiren bazı İzmirli vatandaşlar ise kentte uzun süredir çözüm beklediğini belirttikleri sorunların yeni dönemde ele alınmasını istedi.

İZMİRLİLERİN GÜNDEMİNDE KÖRFEZ, ALTYAPI VE ULAŞIM VAR

Görüşlerine başvurulan vatandaşlar, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü koku, çöp toplama hizmetleri, bozuk yollar, su baskınları ve altyapı eksikliklerini gündeme taşıdı.

Yerel yönetim ile merkezi hükümet arasında kurulacak iş birliğinin bu sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirten vatandaşlar, kentte yeni yatırımlar görmek istediklerini ifade etti.

Bazı vatandaşlar, beklentilerini "Hizmetsizlik dönemi bitti" sözleriyle dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HASAN ALAK: "BİZ HİZMET İSTİYORUZ"

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını olumlu karşıladığını belirten Hasan Alak, İzmir'deki kronik sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Alak, Körfez kirliliği, altyapı eksiklikleri, bazı mahallelerde doğal gaz bulunmaması ve ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

Yerel yönetim ile hükümet arasındaki uyumun vatandaşlara olumlu yansıyacağını düşündüğünü belirten Alak, şunları söyledi:

"Biz hizmet istiyoruz. Herhangi bir ideolojik çekişme istemiyoruz. Tek derdimiz İzmir'in gelişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi."

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HÜLYA CİCAN: "ÇOK YERİNDE BİR KARAR"

Hülya Cican da Tugay'ın parti değişikliğini olumlu değerlendirdi. İzmir'de trafik, çarpık kentleşme, çöp ve Körfez kirliliği gibi sorunların bulunduğunu belirten Cican, yeni dönemde hizmetlerin artmasını beklediğini söyledi.

Cican, "Bence Cemil Bey'in AK Parti'ye katılması çok yerinde ve isabetli bir karar olmuş" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki iş birliğinin kente hizmet olarak yansıyacağına inandığını dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HASAN ORTAÇ: "YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI GİBİ"

İzmir'deki altyapı ve yol sorunlarına dikkat çeken Hasan Ortaç, bozuk yollar nedeniyle araçların zarar gördüğünü söyledi.

Ortaç, "Yollar köstebek yuvası gibi" diyerek kentteki yol bakım çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.

Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yerel yönetim ile hükümetin birlikte hareket etmesinin yatırımlara katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

AYTEN KEKİKÇİOĞLU: "KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ OLMALI"

Ayten Kekikçioğlu, İzmir'deki çöp, yol ve su baskını sorunlarına çözüm bulunmasını beklediğini söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının da öncelikli başlıklar arasında yer alması gerektiğini belirten Kekikçioğlu, yerel yönetim ile merkezi hükümetin iş birliği yapmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kekikçioğlu, "İzmir alacağı yeni yatırımlarla hak ettiği yere gelecektir" sözleriyle beklentisini dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ZEYNEP POLAT: "KÖRFEZDEKİ KOKUDAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Zeynep Polat ise İzmir Körfezi'ndeki kötü koku sorununa dikkat çekti.

"Körfezde etrafa yayılan pis kokudan kurtulmak istiyoruz" diyen Polat, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Polat, TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına belediyenin de destek vermesiyle sağlıksız yapıların daha hızlı dönüştürülebileceğine inandığını söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

AHMET METİN: "SORUNLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR"

Ahmet Metin de yerel seçimlere kalan süre içinde İzmir'deki sorunların önemli bir bölümünün çözülebileceğine inandığını belirtti.

Metin, "İnşallah bu süre içinde sorunların tamamı olmasa da önemli bir bölümü çözüme kavuşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların açıklamalarında öne çıkan ortak beklenti, kentteki altyapı ve çevre sorunlarının çözülmesi için somut adımlar atılması oldu.

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#Recep Tayyip Erdoğan #Cemil Tugay #AK Parti #İzmir
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