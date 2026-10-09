İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından kentte yaşayan vatandaşlar yerel yönetimden beklentilerini anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Tugay'ın parti değişikliğini olumlu karşılayan İzmirliler, Körfez kirliliği, altyapı, ulaşım, çöp ve kentsel dönüşüm sorunlarına çözüm istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından kentteki yerel yönetim hizmetlerine ilişkin beklentiler gündeme geldi. 7 Ekim 2026'da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın parti rozetini taktığı Tugay'ın siyasi tercihi, İzmir'de farklı değerlendirmelere konu oldu. Tugay, törendeki konuşmasında "En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım" ifadelerini kullandı. Parti değişikliğini olumlu değerlendiren bazı İzmirli vatandaşlar ise kentte uzun süredir çözüm beklediğini belirttikleri sorunların yeni dönemde ele alınmasını istedi. İZMİRLİLERİN GÜNDEMİNDE KÖRFEZ, ALTYAPI VE ULAŞIM VAR Görüşlerine başvurulan vatandaşlar, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü koku, çöp toplama hizmetleri, bozuk yollar, su baskınları ve altyapı eksikliklerini gündeme taşıdı. Yerel yönetim ile merkezi hükümet arasında kurulacak iş birliğinin bu sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirten vatandaşlar, kentte yeni yatırımlar görmek istediklerini ifade etti. Bazı vatandaşlar, beklentilerini "Hizmetsizlik dönemi bitti" sözleriyle dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) HASAN ALAK: "BİZ HİZMET İSTİYORUZ" Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını olumlu karşıladığını belirten Hasan Alak, İzmir'deki kronik sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Alak, Körfez kirliliği, altyapı eksiklikleri, bazı mahallelerde doğal gaz bulunmaması ve ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Yerel yönetim ile hükümet arasındaki uyumun vatandaşlara olumlu yansıyacağını düşündüğünü belirten Alak, şunları söyledi: "Biz hizmet istiyoruz. Herhangi bir ideolojik çekişme istemiyoruz. Tek derdimiz İzmir'in gelişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi."