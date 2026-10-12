AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Cemil Tugay'a ziyaret: İzmir için birlikte çalışma vakti

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı beraberindeki milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla ziyaret etti. İnan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "İzmir için birlikte çalışma" mesajı verdi.