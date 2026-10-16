Cemil Tugay "tehdit edilmedim" dedi! Özgür Özel kirli siyaset dilini gösterdi: Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum

AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararında Bakan Kurum ile yaptığı görüşmenin etkili olduğunu söyledi. İzmir'in kentsel dönüşüm sorununu çözmek ve deprem riskini azaltmak amacıyla bu adımı attığını belirten Tugay, tehdit edilmediğini vurguladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Tugay'ın AK Parti'ye geçişi hakkında yaptığı açıklamada, "Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum" ifadeleriyle kirli siyaset dilini bir kez daha gözler önüne serdi.

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, katıldığı canlı yayında parti değiştirme kararının perde arkasını anlattı. KARARINDA MURAT KURUM İLE GÖRÜŞMESİ ETKİLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin karar sürecinde etkili olduğunu belirten Tugay, İzmir'in kronikleşmiş sorunlarını çözmek istediğini ifade etti.

Kurum'un kendisine, "Bağımsız olarak devam edebilirsin ama istersen AK Parti'ye de seni kabul ederiz, seninle çalışmak isteriz. Beğendiğimiz bir belediye başkanısın" dediğini aktaran Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşebileceklerinin ifade edilmesi üzerine düşünmek için süre istediğini kaydetti. Tugay, ailesi ve çevresindeki kişilerle istişare ettiğini ve kararını defalarca değerlendirdiğini söyledi.Kentsel dönüşüm üzerine yaptıkları görüşmede Kurum'un kendisine AK Parti'ye katılması halinde birlikte çalışmak istediklerini söylediğini aktaran Tugay, ilk etapta böyle bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi.

"İZMİR'İN KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARINI ÇÖZMEK İSTİYORUM"

AK Parti'ye katılma kararındaki temel etkenin İzmir'in çözüm bekleyen sorunları olduğunu vurgulayan Tugay, özellikle kentsel dönüşüm ve deprem riskine dikkat çekerek, "AK Parti'ye geçmemde, yani bu kararı bana verdiren şey İzmir'in kentsel dönüşüm sorunu oldu. İzmir halkının kronikleşmiş pek çok sorununu halletmek için ama özellikle deprem riskini azaltacak kentsel dönüşümü bir an önce gerçekleştirmek için, İzmir'e vizyon kazandırmak için, bütününde İzmir'in hak ettiği hizmeti alması için böyle bir kararı aldım" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKANLARIN YAKLAŞIMI ETKİLİ OLDU

Tugay, karar sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların İzmir'in sorunlarına yönelik yaklaşımından etkilendiğini belirtti. Kentin ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesi için merkezi yönetimle uyumlu çalışmanın önemine değinen Tugay, İzmir'in hak ettiği hizmetleri almasını amaçladığını ifade etti. "TEHDİT EDİLMEDİM"

Parti değişikliğiyle ilgili iddialara da yanıt veren Cemil Tugay, herhangi bir tehdit altında karar almadığını belirterek, "Tehdit edilmedim, İzmir'in hayrına olduğunu düşündüğüm için parti değiştirdim" sözleriyle kararının temelinde kentin sorunlarının çözümüne katkı sağlama düşüncesinin bulunduğunu dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CEMİL TUGAY'A SKANDAL SÖZLER

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı bir televizyon programında AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında konuştu. Tugay'ın parti değiştirmesine tepki gösteren Özel, kirli siyaset dilini bir kez daha gözler önüne serdi.