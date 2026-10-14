Bakan Kurum Cemil Tugay ve heyetini kabul etti: İzmir için çalışmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurum görüşmeye dair açıklamasında "Güzel İzmir'imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.