"Ve tecrübeli bir siyasetçi olduğu için bu noktada 'Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak' dedi. 'Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız?' dedim. O da 'Öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti'yle olursan daha da başarılı işler yaparsın' dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım." Kurum'un sıcak ve dostane tavrından etkilendiğini söyleyen Tugay, sonraki süreçte birkaç kez daha görüştüklerini, konunun Başkan Erdoğan'a iletildiğinin ve Erdoğan'ın da bu katılımı istediğinin kendisine aktarıldığını belirtti.

"EN BÜYÜK KORKUM" DİYEREK DEPREM RİSKİNİ ANLATTI Kentsel dönüşümü İzmir'in en önemli sorunu olarak gördüğünü ifade eden Tugay, deprem konusundaki endişesini hem Bakan Kurum'a hem de Başkan Erdoğan'a anlattığını söyledi. "En büyük korkum Allah korusun diri fayların üzerinde yaşıyor olmamız. Bir İzmir depremi olması ve bundan dolayı insanlarımızın hayatını kaybetmesi riski var. Ben gecekondu bölgelerini bir tarafa koyuyorum ama deprem açısından riskli olan yapıların acilen dönüşmesi lazım." Önceki belediye başkanlarının TOKİ'yle çalışmaya karşı çıktığını savunan Tugay, göreve geldikten sonra TOKİ'yle de çalışabileceklerini söylediğini aktardı. İzmir'in tarihi mirasının ve antik kentlerinin turizm açısından önemli potansiyel taşıdığını belirten Tugay, Kemeraltı ve Basmane'nin toparlanması için de ilgili bakanlık, vakıflar ve diğer kurumlarla ortak çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Geçmişten gelen iletişim eksikliğinin bu çalışmalara engel olduğunu savundu.