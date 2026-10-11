Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katılma kararının arkasındaki süreci anlattı. Murat Kurum’la görüşmesinin ardından düşünmeye başladığını söyleyen Tugay, deprem riski ve kentsel dönüşüm için Ankara desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Tugay, “Ateşten gömlek giydim” dedi. Rozet takma töreninde yaptığı konuşma sırasında Başkan Erdoğan’ın kendisini dikkatle dinlediğini hatırlatan Tugay, “Konuşmamın bitmesini bekleyen, beni o kürsüde yalnız bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte İzmir’i de yalnız bırakmayacağına eminim” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişini anlattı. Kararında İzmir'in ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu söyledi. Murat Kurum'la görüşmesinin ardından bu seçeneği düşünmeye başladığını belirten Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin kendisine güven verdiğini ifade etti.
Katılma kararına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Tugay, deprem riski, kentsel dönüşüm, altyapı ve su ihtiyacına dikkat çekerek Ankara'yla birlikte çalışmanın İzmir için en doğru yol olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.
KARARINDAKİ KIRILMA NOKTASI: MURAT KURUM'LA GÖRÜŞME
Yeni Asır'a konuşan Tugay, gerçekleştirdiği söyleşide AK Parti'ye katılma kararını şekillendiren sürecin, Karabağlar'daki 440 hektarlık alanın kentsel dönüşüm sorununu görüşmek üzere Bakan Murat Kurum'la bir araya gelmesiyle başladığını anlattı.
Kurum'un İzmir'deki çalışmaları ve bağımsız olarak devam edip etmeyeceğini sorduğunu belirten Tugay, o sırada henüz verilmiş bir kararı bulunmadığını söyledi.
Tugay, görüşmede kendisine iletilen öneriyi ve bunun üzerindeki etkisini şöyle aktardı: