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Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katılma kararının arkasındaki süreci anlattı. Murat Kurum’la görüşmesinin ardından düşünmeye başladığını söyleyen Tugay, deprem riski ve kentsel dönüşüm için Ankara desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Tugay, “Ateşten gömlek giydim” dedi. Rozet takma töreninde yaptığı konuşma sırasında Başkan Erdoğan’ın kendisini dikkatle dinlediğini hatırlatan Tugay, “Konuşmamın bitmesini bekleyen, beni o kürsüde yalnız bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte İzmir’i de yalnız bırakmayacağına eminim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişini anlattı. Kararında İzmir'in ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu söyledi. Murat Kurum'la görüşmesinin ardından bu seçeneği düşünmeye başladığını belirten Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin kendisine güven verdiğini ifade etti.

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 1

Katılma kararına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Tugay, deprem riski, kentsel dönüşüm, altyapı ve su ihtiyacına dikkat çekerek Ankara'yla birlikte çalışmanın İzmir için en doğru yol olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 2

KARARINDAKİ KIRILMA NOKTASI: MURAT KURUM'LA GÖRÜŞME

Yeni Asır'a konuşan Tugay, gerçekleştirdiği söyleşide AK Parti'ye katılma kararını şekillendiren sürecin, Karabağlar'daki 440 hektarlık alanın kentsel dönüşüm sorununu görüşmek üzere Bakan Murat Kurum'la bir araya gelmesiyle başladığını anlattı.

Kurum'un İzmir'deki çalışmaları ve bağımsız olarak devam edip etmeyeceğini sorduğunu belirten Tugay, o sırada henüz verilmiş bir kararı bulunmadığını söyledi.

Tugay, görüşmede kendisine iletilen öneriyi ve bunun üzerindeki etkisini şöyle aktardı:

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 3

"Ve tecrübeli bir siyasetçi olduğu için bu noktada 'Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak' dedi. 'Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız?' dedim. O da 'Öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti'yle olursan daha da başarılı işler yaparsın' dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım."

Kurum'un sıcak ve dostane tavrından etkilendiğini söyleyen Tugay, sonraki süreçte birkaç kez daha görüştüklerini, konunun Başkan Erdoğan'a iletildiğinin ve Erdoğan'ın da bu katılımı istediğinin kendisine aktarıldığını belirtti.

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 4

"EN BÜYÜK KORKUM" DİYEREK DEPREM RİSKİNİ ANLATTI

Kentsel dönüşümü İzmir'in en önemli sorunu olarak gördüğünü ifade eden Tugay, deprem konusundaki endişesini hem Bakan Kurum'a hem de Başkan Erdoğan'a anlattığını söyledi.

"En büyük korkum Allah korusun diri fayların üzerinde yaşıyor olmamız. Bir İzmir depremi olması ve bundan dolayı insanlarımızın hayatını kaybetmesi riski var. Ben gecekondu bölgelerini bir tarafa koyuyorum ama deprem açısından riskli olan yapıların acilen dönüşmesi lazım."

Önceki belediye başkanlarının TOKİ'yle çalışmaya karşı çıktığını savunan Tugay, göreve geldikten sonra TOKİ'yle de çalışabileceklerini söylediğini aktardı.

İzmir'in tarihi mirasının ve antik kentlerinin turizm açısından önemli potansiyel taşıdığını belirten Tugay, Kemeraltı ve Basmane'nin toparlanması için de ilgili bakanlık, vakıflar ve diğer kurumlarla ortak çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Geçmişten gelen iletişim eksikliğinin bu çalışmalara engel olduğunu savundu.

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 5

BORÇ, ALTYAPI VE SU SORUNU: "YOL AYRIMINA GELDİM"

Dört ay bağımsız çalıştığını belirten Tugay, göreve geldiğinde iyi durumda bir belediye devralmadığını söyledi. İZBETON'un borçları ve kentsel dönüşüm projelerindeki sorunlara dikkat çeken Tugay, geçen iki buçuk yılda bütçeyi denkleştirdiğini, kadroyu toparladığını ve belediyeyi daha iyi bir duruma getirdiğini ifade etti.

Verilen sözleri yerine getirmek için kalan sürenin önemine işaret eden Tugay; trafik, ulaşım, altyapı, kanalizasyon ve arıtma ihtiyaçlarını sıraladı. İçme suyu şebekesinin yenilenmesi, yeni temiz su arıtma tesisleri ve susuzluk riskine karşı deniz suyu arıtma tesisleri kurulması gerektiğini söyledi.

Zaman, deneyim ve kaynak bakımından desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Tugay, kararını şu sözlerle anlattı:

"Açıkçası şöyle bir yol ayrımına geldim: Dedim ki; 'Ya iki buçuk sene daha mevcut şartlar içerisinde elimden geleni yapacağım ama muhtemelen verdiğimiz sözleri yerine getiremeyeceğiz, İzmir'in çok önemli sorunlarını çözemeyeceğiz ve yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım... Ya da gerçekten iyi niyetli olduğuna bir şekilde kanaat getirdiğim insanlar, AK Parti hükümeti, İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım.' İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim."

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 6

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ" SÖZÜNE GELEN ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

Rozet törenindeki konuşmasını kendisinin yazdığını vurgulayan Tugay, Başkan Erdoğan'ın geçmiş açıklamalarında doğru bulduğu sözlerden yararlandığını söyledi.

"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" ifadesini kullanmasına yönelik eleştirileri yanıtlayan Tugay, Atatürk'ün "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü bildiğini belirtti.

Tugay, söylemek istediğinin AK Parti'nin de Cumhuriyetin bu mirasına sahip çıktığı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Ben de siyasete açıkçası kimsesizlerin kimsesi olmak için girmiş bir insanım. Atatürk'ün sözünü kimse inkar etmez, edemez. Ama bu, AK Parti'nin de o mirasa sahip çıkıp parti olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı istemesine engel midir? Niye bu kadar eleştiriliyor anlamadım."

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 7

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: "OLUMLU ANLAMDA ÇOK ETKİLENDİM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeden önce Başkan Erdoğan'la yalnızca bir kez havaalanında karşılaşıp kendisini tanıttığını anlatan Tugay, görüşme sırasında farklı bir izlenim edindiğini söyledi.

Erdoğan'ın İzmir'de geçmişte yapılan işleri bildiğini, hatırladığını ve takip ettiğini belirten Tugay, deprem konusundaki endişelerine de hak verdiğini aktardı.

"Ben karşımda çok dolu, saygın; üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim."

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 8

Erdoğan'ın İzmir'e önem verdiğini ve sorunların çözümü için destek olacağını duyduğunu belirten Tugay, bu yaklaşımın kendisinde güven ve yakınlık hissi oluşturduğunu söyledi.

Rozet törenindeki konuşması boyunca Erdoğan'ın yanında beklemesinin kendisine unutamayacağı bir gurur yaşattığını ifade eden Tugay, "Yani bugün beni orada yalnız bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte İzmir'i de yalnız bırakmayacağına eminim" dedi.

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 9

"ÇOK DÜŞÜNDÜM, RİSK ALDIM, ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİM"

Kararının doğru olduğuna inandığını vurgulayan Tugay, en büyük kazancının güçlü bir Cumhurbaşkanı'nın desteğini hissetmek olduğunu söyledi.

"Çok düşündüm, risk aldım, ateşten gömlek giydim. Bunları insanların ifadesiyle söylüyorum; gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum."

Erdoğan'ın belediye başkanlığından geldiğini, şehirlerin durumunu ve hizmet süreçlerini bildiğini belirten Tugay, İzmir ile Ankara arasında sağlıklı iletişimin kurulması için çalışacağını ifade etti.

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan ile olan diyaloğunu anlattı: "Bana güven verdi" - 10

Tugay, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben de İzmir ile Ankara arasında o sağlıklı iletişimin kurulması için ne gerekiyorsa yapacağım. Güvenle başladığım için çok mutluyum. İçimde hiçbir tereddüt yok. İzmir için çok iyi olacak, hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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#Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay
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