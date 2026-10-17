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Borsa İstanbul'daki dev operasyonda bilanço netleşiyor: TMSF'ye 2 milyar TL iade edildi

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Borsa İstanbul'daki dev operasyonda bilanço netleşiyor: TMSF'ye 2 milyar TL iade edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemlere yönelik portföy yönetim şirketlerine düzenlediği dev soruşturmada adli bilanço netleşmeye başladı. Şu ana kadar TMSF'ye 9 kişi toplam 2 milyar lira iade etti. 31 şirket mercekte.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemler kapsamında portföy yönetim şirketlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada adli bilanço netleşiyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan "gönüllü iade" hesabına şu ana kadar 9 kişi, 2 milyar lira iade etti.

Soruşturma dosyasından elde edilen son bilgilere göre, operasyon kapsamında toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 163 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Firari 35 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Borsa İstanbul'daki dev operasyonda bilanço netleşiyor: TMSF'ye 2 milyar TL iade edildi - 1

Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de rızaen iade sürecinde yaşandı. Etkin pişmanlık hükümleri ve iade adımları kapsamında, TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan özel gönüllü iade hesabına toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul'daki dev operasyonda bilanço netleşiyor: TMSF'ye 2 milyar TL iade edildi - 2

100 KATINA ÇIKARDILAR

Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazdığı yazışmalar, borsadaki kurgunun çalışma mekanizmasını da gün yüzüne çıkardı. Dijital incelemeler ve finansal analizler sonucunda, bazı şirket hisselerinin fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar çıkarıldığı saptandı.

Borsa İstanbul'daki dev operasyonda bilanço netleşiyor: TMSF'ye 2 milyar TL iade edildi - 3

Manipülatörler, hedef aldıkları hisseleri doğrudan piyasadan toplamak yerine fonlar aracılığıyla topladı. Fon alımları üzerinden yürütülen işlemlerle hem ilgili şirketlerin hisse değerleri sanal olarak tırmandırıldı hem de bu hisseleri portföyüne katan fonların birim değerleri yapay şekilde tavan yaptırılarak küçük yatırımcılar yanıltıldı.

Borsa İstanbul'daki dev operasyonda bilanço netleşiyor: TMSF'ye 2 milyar TL iade edildi - 4

31 ŞİRKET MERCEKTE

Başsavcılık ve SPK uzmanlarının fon bağlantılı işlemler nedeniyle büyük vurgun yapılan 31 hisseyi incelemeye aldığı öğrenildi.

Bu hisseler: "ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL, VSNMD."

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