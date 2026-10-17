Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı
ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla aranan Richard James Schueler, MİT’in destek verdiği çalışmayla Beşiktaş’ta yakalandı. Eşi ve korumalığını yaptığı belirlenen üç kişinin de gözaltına alındığı operasyonlarda, 15 adreste milyonlarca dolar nakit para, soğuk cüzdanlar, değerli eşyalar ve silahlar bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Schueler ve eşi, 14 Ekim 2026'da Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
MİT DESTEKLİ ÇALIŞMAYLA BEŞİKTAŞ'TA YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmayı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle yürüttü. Schueler'in İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine Beşiktaş'ta operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında şüphelinin korumalığını yaptığı belirlenen üç kişi daha gözaltına alındı.
Bakan Gürlek, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuna dikkat çekerek Türkiye'nin, suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir ülke hâline gelmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.