15 ADRESTE 7 MİLYON 150 BİN DOLAR VE 6 SOĞUK CÜZDAN BULUNDU Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de toplam 15 adreste yapılan adli aramalarda 7 milyon 150 bin ABD doları, 160 bin lira nakit para ve altı soğuk cüzdan ele geçirildi. Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük, 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalara da el konuldu. Adreslerde bulunan dijital materyaller arasında 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD ve harici disk, 46 USB bellek ile 19 ekran kartı yer aldı.

UZUN NAMLULU TÜFEKLER VE RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ Operasyonlarda nakit para, dijital materyaller ve değerli eşyaların yanı sıra silah ve mühimmat da bulundu. Aramalarda dört uzun namlulu tüfek, üç ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.