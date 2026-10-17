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Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla aranan Richard James Schueler, MİT’in destek verdiği çalışmayla Beşiktaş’ta yakalandı. Eşi ve korumalığını yaptığı belirlenen üç kişinin de gözaltına alındığı operasyonlarda, 15 adreste milyonlarca dolar nakit para, soğuk cüzdanlar, değerli eşyalar ve silahlar bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Schueler ve eşi, 14 Ekim 2026'da Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı - 1

MİT DESTEKLİ ÇALIŞMAYLA BEŞİKTAŞ'TA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmayı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle yürüttü. Schueler'in İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine Beşiktaş'ta operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında şüphelinin korumalığını yaptığı belirlenen üç kişi daha gözaltına alındı.

Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı - 2

Bakan Gürlek, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuna dikkat çekerek Türkiye'nin, suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir ülke hâline gelmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı - 3

15 ADRESTE 7 MİLYON 150 BİN DOLAR VE 6 SOĞUK CÜZDAN BULUNDU

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de toplam 15 adreste yapılan adli aramalarda 7 milyon 150 bin ABD doları, 160 bin lira nakit para ve altı soğuk cüzdan ele geçirildi. Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük, 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalara da el konuldu.

Adreslerde bulunan dijital materyaller arasında 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD ve harici disk, 46 USB bellek ile 19 ekran kartı yer aldı.

Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı - 4

UZUN NAMLULU TÜFEKLER VE RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda nakit para, dijital materyaller ve değerli eşyaların yanı sıra silah ve mühimmat da bulundu. Aramalarda dört uzun namlulu tüfek, üç ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı - 5

BAKAN GÜRLEK MESAJINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

TÜRKİYE, SINIR AŞAN SUÇLARIN VE ARANAN ŞÜPHELİLERİN SIĞINAĞI OLMAYACAKTIR!

"Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı - 6

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı.

Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler'in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;

Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı - 7

- 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL,

- 6 soğuk cüzdan,

- Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati,

- 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar,

- 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,

- 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam etmektedir.

Milyar dolarlık siber firar Beşiktaş'ta son buldu: Kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler yakalandı - 8

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiç kimsenin Türkiye'yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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