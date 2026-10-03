Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde Kurtlar Vadisi izi: FETÖ'cü senarist Bayram Özbek'in jandarma ifadesi ortaya çıktı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ve senaryosundaki parmağı nedeniyle "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçundan tutuklanan FETÖ'cü senarist Bayram Özbek'in jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kritik bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda da payı olduğu tespit edilen FETÖ'nün senaristi Bayram Özbek, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ve "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından tutuklanmıştı.
Özbek'e, dizideki 'Kazım Kaşifoğlu'nun ölüm sahnesinde ve dizinin senaryosunda bir dahlinin olup olmadığı soruldu. Özbek' in jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Bayram Özbek'in kendileriyle tanışıklığına ve yardımcı olduğuna ilişkin itiraflarda bulunmuştu. Özbek ise ifadesinde Pana film yetkilileri ile hiç iletişime geçmediğini öne sürdü.
SUÇLAMALARI REDDETTİ: "SENARYOYA MÜDAHALEDE BULUNMADIM"
Özbek ifadesinde, 20 yıl emniyet teşkilatının değişik rütbe ve görevlerinde bulunduğunu belirterek, "2016 yılında çıkan KHK ile ihraç oldum ve akabinde emekli oldum. 2014 yılında kamuoyunda tahşiye dosyası olarak bilinen iddianame ile gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. Bilahare 2015 yılında iddianame kabul edildi ve "Tek Türkiye" isimli dizide karanlık kurul olarak bilinen diyalog metinlerinin tarafımdan yazıldığı iddia edildi. Ancak iddia edilen metinleri kesinlikle kaleme almama rağmen haksız ve hukuka aykırı şekilde 2017 yılında tutuklandım ve 12 yıl ceza aldım. Bu cezamın 8 yılını bir fiil cezaevinde geçirerek tamamladım. Yaklaşık 15 ay önce tahliye oldum. Hali hazırda verilen cezanın koşullu salıverilmesini geçirmekteyim. Bana sormuş olduğunuz Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin senaryosunu kesinlikle ben kaleme almadım. Herhangi bir senaryoya da müdahalede bulunmadım yönlendirme yapmadım. Bu dizinin yapımcılarını yönetmenlerini ve senaristlerini tanımam. Pana Film yetkilileri ile herhangi bir iletişim aracıyla ya da yüz yüze olarak kesinlikle görüşmedim. Onlar da beni zaten tanımazlar. Benim bu konu ile ilgili diyeceklerim bundan ibarettir." dedi.
SENARYO EKİBİNİ ETKİLEDİ
Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan ve FETÖ'nün emniyet ayağındaki en kritik isimlerden biri olan Özbek'in, bir dönem ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryo ekibini etkileyen polis müdürlerinden biri olduğu tespit edilmişti. Özbek, Vadi'nin ilk yapımcısı yönetmen Osman Sınav'dan senaryo dersi aldığını bizzat kendi ağzından ifade etmişti.