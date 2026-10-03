Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kritik bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda da payı olduğu tespit edilen FETÖ'nün senaristi Bayram Özbek, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ve "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından tutuklanmıştı.

Özbek'e, dizideki 'Kazım Kaşifoğlu'nun ölüm sahnesinde ve dizinin senaryosunda bir dahlinin olup olmadığı soruldu. Özbek' in jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Bayram Özbek'in kendileriyle tanışıklığına ve yardımcı olduğuna ilişkin itiraflarda bulunmuştu. Özbek ise ifadesinde Pana film yetkilileri ile hiç iletişime geçmediğini öne sürdü.